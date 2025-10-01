Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie

01-10-2025 | 16:02
centrala nucleara zaporojie, zaporojie
AFP

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa și aflată sub ocupația forțelor ruse din sud-estul Ucrainei, rămâne într-o situație extrem de fragilă, dar nu prezintă „niciun pericol imediat” pentru moment, anunță AEIA.

Mihai Niculescu

Declarația a fost făcută miercuri de directorul instituției, Rafael Grossi, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris situația ca fiind „critică”.

„Cea mai mare centrală (nucleară) din Europa este privată de alimentare externă de cel puțin o săptămână, ceea ce constituie de departe evenimentul de acest fel cel mai lung în cei peste trei ani și jumătate de război”, a subliniat Grossi într-un comunicat difuzat în noaptea de marți spre miercuri preluat de news.ro.

Agenția Internațională a Energiei Atomice (AIEA) precizează că instalația este menținută în funcțiune datorită generatoarelor diesel de urgență, care asigură energia necesară sistemelor de siguranță nucleară. Totuși, dependența prelungită de acest tip de alimentare provizorie amplifică riscurile și vulnerabilitățile centralei.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că situația de la Zaporojie este „critică” și a cerut comunității internaționale să ia măsuri suplimentare pentru a preveni un dezastru nuclear.

centrala nucleara zaporojie, zaporojie
Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la energie pentru a zecea oară de la începutul războiului

Centrala de la Zaporojie, capturată de Rusia în martie 2022, a fost de mai multe ori în centrul îngrijorărilor internaționale din cauza bombardamentelor și a întreruperilor repetate de curent.

