Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Stiri externe
05-10-2025 | 07:59
avioane de lupta, polonia
Shutterstock

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

autor
Adrian Popovici

Potrivit guvernatorului regiunii Zaporijjie (sud-est), Ivan Fedorov, acest „atac combinat” rus a ucis o femeie şi a rănit nouă persoane.

Pe Telegram, el a publicat fotografii care par să arate locul afectat, cu o clădire cu mai multe etaje parţial distrusă. La ora locală 04:09 (01:09 GMT) era în vigoare o alertă aeriană în toată Ucraina.

Rusia intensifică atacurile pe măsură ce temperaturile scad, vizând în special instalaţiile energetice ucrainene. Armata sa a lansat săptămâna aceasta cea mai amplă ofensivă împotriva infrastructurilor gaziere din Ucraina, iar sâmbătă, atacurile au întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproximativ 50.000 de locuinţe din regiunea Cernihiv (nord).

La rândul lor, forţele armate poloneze au anunţat duminică pe X desfăşurarea de avioane şi punerea în stare de alertă a apărării terestre pentru a proteja spaţiul aerian al ţării, în special în regiunile apropiate de Ucraina.

Citește și
arme Ucraina
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Polonia, alerta,

Dată publicare: 05-10-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive
Stiri externe
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive

Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE.

Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă
Stiri externe
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulțumiți pentru că „nu toată lumea participă la strângerea curelei”
Stiri actuale
Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulțumiți pentru că „nu toată lumea participă la strângerea curelei”

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare și o perioadă în care oamenii vor fi nemulțumiți.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28