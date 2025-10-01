Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână

01-10-2025 | 07:14
volodimir zelenski
AFP

Zelenski avertizează că situaţia la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de şapte zile de la reţeaua ucraineană, este „critică” şi periculoasă.

Ioana Andreescu

„Situaţia este critică. Din cauza atacurilor ruseşti, centrala a fost deconectată de la sursa de alimentare cu energie electrică şi de la reţea. Ea este alimentată cu energie electrică de generatoare diesel”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune.

„Ruşii, prin atacurile lor, sunt cei care împiedică repararea liniilor electrice care duc la centrală şi restabilirea securităţii. Şi aceasta este o ameninţare pentru absolut toată lumea”, a adăugat el.

Este cea mai lungă întrerupere a alimentării cu energie electrică la centrala Zaporojie de când Rusia a preluat controlul asupra uzinei nucleare, cea mai mare din Europa. „Au trecut deja şapte zile. Nu am mai cunoscut niciodată o astfel de situaţie”, a afirmat şeful statului ucrainean cu îngrijorare.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară prin atacarea uzinei şi s-au învinuit reciproc pentru ultima întrerupere a alimentării cu energie electrică. Rusia a declarat săptămâna trecută că centrala, pe care a preluat-o la începutul războiului, în 2022, primeşte energie electrică de rezervă în urma unui atac pe care l-a atribuit Ucrainei.

Cele şase reactoare, care înainte de război produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei, au fost oprite după preluarea controlului de către Moscova.

Însă centrala are nevoie de energie electrică pentru a menţine sistemele de răcire şi de siguranţă, care împiedică topirea reactoarelor şi, prin urmare, un accident nuclear grav.

De la începutul războiului, centrala Zaporojie a fost supusă unor multiple ameninţări la adresa siguranţei sale, inclusiv bombardamente frecvente în apropiere, întreruperi repetate de curent şi lipsă de personal.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, centrala zaporojie, volodimir zelenski,

Dată publicare: 01-10-2025 07:14

