Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână

Zelenski avertizează că situaţia la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de şapte zile de la reţeaua ucraineană, este „critică” şi periculoasă.
„Situaţia este critică. Din cauza atacurilor ruseşti, centrala a fost deconectată de la sursa de alimentare cu energie electrică şi de la reţea. Ea este alimentată cu energie electrică de generatoare diesel”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune.
„Ruşii, prin atacurile lor, sunt cei care împiedică repararea liniilor electrice care duc la centrală şi restabilirea securităţii. Şi aceasta este o ameninţare pentru absolut toată lumea”, a adăugat el.
Este cea mai lungă întrerupere a alimentării cu energie electrică la centrala Zaporojie de când Rusia a preluat controlul asupra uzinei nucleare, cea mai mare din Europa. „Au trecut deja şapte zile. Nu am mai cunoscut niciodată o astfel de situaţie”, a afirmat şeful statului ucrainean cu îngrijorare.
Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară prin atacarea uzinei şi s-au învinuit reciproc pentru ultima întrerupere a alimentării cu energie electrică. Rusia a declarat săptămâna trecută că centrala, pe care a preluat-o la începutul războiului, în 2022, primeşte energie electrică de rezervă în urma unui atac pe care l-a atribuit Ucrainei.
Cele şase reactoare, care înainte de război produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei, au fost oprite după preluarea controlului de către Moscova.
Însă centrala are nevoie de energie electrică pentru a menţine sistemele de răcire şi de siguranţă, care împiedică topirea reactoarelor şi, prin urmare, un accident nuclear grav.
De la începutul războiului, centrala Zaporojie a fost supusă unor multiple ameninţări la adresa siguranţei sale, inclusiv bombardamente frecvente în apropiere, întreruperi repetate de curent şi lipsă de personal.
01-10-2025 07:14