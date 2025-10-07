Explozii în apropierea centralei nucleare din Zaporojie, care nu în prezent are energie electrică externă. Anunțul AIEA

07-10-2025 | 09:00
AFP

AIEA a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale, potrivit Reuters şi UNN.

Alexandru Toader

Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma X că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie (ZNPP), care de aproape două săptămâni funcţionează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate, potrivit Agerpres.

Conform experţilor AIEA, două proiectile au căzut la o distanţă de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

„Bombardamentele sporesc riscurile de siguranță nucleară la ZNPP, care nu are energie electrică externă de aproape două săptămâni”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Agenţia de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie

Pe 23 septembrie, singura linie de transport de energie electrică care alimenta centrala nucleară de la Zaporojie din rețeaua electrică a Ucrainei a fost deconectată. Aceasta este a zecea pană de curent de când centrala a fost ocupată de forțele ruse.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia încearcă să obțină sprijinul AIEA în eforturile sale de a prelua controlul asupra centralei. AIEA a confirmat oficial pericolul situației.

Rusia a deconectat în mod deliberat ZNPP de la rețeaua electrică a Ucrainei sub pretextul unui „test” și se pregătește să o conecteze la propriul sistem electric, notează Ukrainska Pravda.

Sursa: Agerpres

