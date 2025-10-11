Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Stiri externe
11-10-2025 | 10:44
ucraina

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

autor
Ioana Andreescu

„În total, în ultima zi, ocupanţii au efectuat 679 de atacuri împotriva a 14 aşezări din regiunea Zaporojie", a scris Fedorov.

Printre acestea s-au numărat patru atacuri cu rachete asupra oraşului Zaporojie şi 11 atacuri aeriene asupra oraşelor Bilenke, Zaliznîşne, Uspenivka, Malînivka şi Poltavka, precum şi numeroase atacuri cu drone.

Au fost raportate 68 de pagube aduse clădirilor înalte, locuinţelor private, maşinilor şi instalaţiilor de infrastructură socială.

Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, atac,

Dată publicare: 11-10-2025 10:44

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Trei state NATO se pregătesc în cazul unui atac al Rusiei. Planifică evacuări în masă
Stiri externe
Trei state NATO se pregătesc în cazul unui atac al Rusiei. Planifică evacuări în masă

Cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania se pregătesc pentru posibila refugiere a sutelor de mii de locuitori în cazul unui atac sau al concentrării trupelor rusești, după invazia Rusiei în Ucraina, informează Reuters.

Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi
Stiri externe
Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus joi că negocierile dintre Rusia și SUA pentru a încheia conflictul din Ucraina continuă, contrazicând declarațiile de miercuri ale lui Serghei Riabkov, care afirmase că impulsul diplomatic s-a epuizat.

Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk
Stiri externe
Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk

Autorităţile din Kramatorsk au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din zonele expuse atacurilor ruseşti, potrivit AFP.

 

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28