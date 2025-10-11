Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

„În total, în ultima zi, ocupanţii au efectuat 679 de atacuri împotriva a 14 aşezări din regiunea Zaporojie", a scris Fedorov.

Printre acestea s-au numărat patru atacuri cu rachete asupra oraşului Zaporojie şi 11 atacuri aeriene asupra oraşelor Bilenke, Zaliznîşne, Uspenivka, Malînivka şi Poltavka, precum şi numeroase atacuri cu drone.

Au fost raportate 68 de pagube aduse clădirilor înalte, locuinţelor private, maşinilor şi instalaţiilor de infrastructură socială.

