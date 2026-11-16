Planurile, raportate prima dată de publicaţia franceză Les Echos, vin pe fondul avansului vânzărilor EV în Europa, în urma majorării preţurilor combustibililor, ca efect al războiului din Iran, ceea ce a dus la majorarea cererii pentru vehiculele electrice ale producătorului auto francez, potrivit Agepres.

Câți angajați are Renault

Concedierile afectează întreaga amprentă industrială a grupul auto din Franţa, inclusiv controlul calităţii şi operaţiunile lanţului de aprovizionare, dar exclud angajaţii de la liniile de asamblare. Renault are 17.500 angajaţi care lucrează direct sau indirect în partea de producţie a afacerii sale.

Reorganizarea vine după restructurarea diviziei de inginerie a Renault, anunţată în iunie, pentru a reduce costurile şi timpii de dezvoltare, în timp ce performanţa grupului se apropie de cea a noilor concurenţi din China.

Activitatea grupului auto este puternică datorită camionetelor sale comerciale şi a vehiculelor electrice, cum ar fi R5, a afirmat luni directorul industrial Thierry Charvet.

"În ambele segmente, în ultimii ani am fost într-o oarecare măsură feriţi de concurenţă, în special din partea companiilor chineze. Dar ştim că această concurenţă soseşte, am văzut deja semnele la Salonul Auto de la Paris", a adăugat el.

Noile planuri încă necesită un acord cu sindicatele, un proces care tocmai a demarat, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Compania intenţionează să angajeze 1.650 muncitori la fabricile sale, 250 de angajaţi care să lucreze indirect pentru producţie şi 100 tineri absolvenţi, a informat Charvet.

500.000 ore de pregătire pentru angajați

Renault intenţionează să lanseze şi o iniţiativă majoră de pregătire, incluzând aproape 500.000 ore, pentru a sprijini tranziţia angajaţilor şi a adapta structura grupului la dificultăţile cu car s confruntă sectorul, cum ar fi robotica, AI şi electrificarea.

Planurile, prezentate prima dată de publicaţia franceză Les Echos, au fost prezentate sindicatelor în timpul unei conferinţe a companiei privind necesar de competenţe viitoare.

Renault a raportat o creştere peste aşteptări a veniturilor în trimestrul al treilea, graţie vânzărilor mai mari de automobile electrice pe pieţe importante, precum Franţa, care au contracarat diminuarea generală a volumelor de vânzări şi presiunile asupra preţurilor venite din partea concurenţilor chinezi.

În perioada iulie-septembrie anul curent, grupul Renault a realizat venituri de 11,6 miliarde de euro, în creştere cu 1,4% la un curs de schimb constant, un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analişti.

La nivel general, grupul Renault şi-a confirmat obiectivul privind o marjă operaţională estimată la aproximativ 5,5% din veniturile grupului, precizând însă că acest rezultat va fi temperat de costurile mai ridicate ale materiilor prime şi de inflaţie.