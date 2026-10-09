Pe ansamblul primelor nouă luni ale anului, piaţa autoturismelor a consemnat o scădere de 10% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, conform Agerpres.

În ceea ce priveşte mărcile, Dacia s-a situat pe primul loc după numărul autoturismelor înmatriculate în septembrie, cu 2.705 unităţi, fiind urmată de Toyota, cu 1.435 de unităţi, şi Skoda, cu 795 de unităţi.

Următoarele poziţii au fost ocupate de BYD, cu 708 unităţi, Volkswagen - 640 de unităţi, Renault - 639 de unităţi, MG - 464 de unităţi, Mercedes-Benz - 426 de unităţi, BMW - 390 de unităţi şi Hyundai - 345 de unităţi.

BYD a urcat o poziție față de luna anterioară, când se situa pe locul 5, cu 653 de autoturisme vândute. Marca chinezească a depășit în septembrie producători precum Volkswagen și Renault.

În total, în septembrie au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme, conform datelor prezentate de APIA.

La nivel de modele, Dacia Logan a înregistrat cele mai multe înmatriculări, respectiv 1.148 de unităţi, urmată de Dacia Duster, cu 609 unităţi, Toyota Corolla Cross, cu 559 de unităţi, şi Dacia Sandero, cu 536 de unităţi.În clasament au urmat Toyota Yaris Cross - 340 de unităţi, Skoda Octavia - 282 de unităţi, Renault Clio - 270 de unităţi, BYD Seal U DM-i - 253 de unităţi, Dacia Bigster - 242 de unităţi şi Volkswagen Tiguan - 207 unităţi.

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