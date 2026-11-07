FOTO. Renault pregătește un vehicul militar electric, controlat de la distanță, „pentru cele mai complexe misiuni”

Pentru dezvoltarea acestuia, constructorul francez a încheiat un parteneriat cu John Cockerill. Renault contribuie cu experiența sa în proiectarea și industrializarea produselor tehnologice, precum și cu capacitatea de a le produce rapid la scară largă. John Cockerill pune la dispoziție expertiza sa în industria de apărare.

Tot mai mulți producători auto își extind activitatea în sectorul militar. Dacă luna aceasta atenția s-a îndreptat către un model special Chevrolet Silverado Heavy Duty, dezvoltat de GM Defense pentru armata americană, acum a venit rândul Renault să prezinte un proiect destinat operațiunilor militare.

Denumit Forefront Concept, acesta dispune de tracțiune integrală, patru roți directoare și două motoare electrice, având o autonomie de până la 400 de kilometri, potrivit autobild.es.

Renault dezvoltă un vehicul pentru operațiuni militare

Proiectul Forefront Concept a fost prezentat recent de Renault și John Cockerill. Cele două companii au colaborat pentru realizarea unei platforme terestre capabile să se deplaseze pe terenuri dificile și să participe la operațiuni militare complexe.

Renault nu este primul producător auto care își îndreaptă atenția către acest domeniu. General Motors furnizează deja vehicule armatei americane, iar în Europa, modelele de teren Ineos Grenadier sunt utilizate de forțele armate din Italia și Austria.

Acum, Renault propune o platformă electrică fără echipaj la bord, controlată de la distanță. La prezentarea prototipului, directorul general al grupului francez, François Provost, a declarat că proiectul demonstrează modul în care expertiza industrială și tehnologică a Renault poate contribui la dezvoltarea vehiculelor terestre fără pilot, un domeniu cu aplicații atât militare, cât și civile în următorii ani.

La rândul său, Jean-Luc Maurange, directorul general al John Cockerill, a explicat că Forefront Concept face parte dintr-o nouă generație de sisteme robotizate terestre.

„Datorită unei arhitecturi robotizate modulare, deschise și adaptabile, această platformă îmbină mobilitatea, autonomia și comunicațiile tactice, pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale și, în același timp, pentru a reduce expunerea militarilor la pericole”, a declarat acesta.

Din punct de vedere tehnic, Forefront Concept este o platformă mobilă cu tracțiune integrală și direcție pe toate cele patru roți, operată de la distanță. Cele două motoare electrice îi permit să abordeze diferite tipuri de teren, iar autonomia anunțată ajunge la 400 de kilometri, cu posibilitatea de a fi extinsă.

Ce misiuni poate îndeplini vehiculul Renault

Prototipul ar putea avea un rol important în operațiunile militare, în special datorită capacității de transport de până la o tonă. Vehiculul este conceput pentru o gamă largă de misiuni, printre care sprijin logistic, colectarea de informații, supraveghere și recunoaștere, combaterea dronelor, sprijin cu foc și evacuare.

Platforma ar putea fi utilizată și în scopuri civile, nu doar în operațiuni militare.

Spre deosebire de vehiculele de teren convenționale, Forefront Concept este conceput pentru a transporta echipamente și a îndeplini misiuni în condiții dificile, fără a necesita prezența unui șofer la bord. Expertiza John Cockerill în domeniul vehiculelor blindate a contribuit la dezvoltarea caracteristicilor de protecție și la adaptarea platformei pentru utilizarea pe terenuri variate.

La dezvoltarea prototipului au participat și forțele armate franceze. În următoarele săptămâni, vehiculul urmează să fie supus unor teste și exerciții militare, care vor permite evaluarea performanțelor și a capacității sale de a participa la misiuni alături de armată.

Rezultatele acestor evaluări vor arăta în ce măsură noua platformă electrică dezvoltată de Renault și John Cockerill poate răspunde cerințelor operațiunilor militare moderne.