ANZAC Day este marcat în fiecare an pe 25 aprilie, fiind instituit pentru a comemora debarcarea forțelor aliate în zori, pe peninsula Gallipoli din Turcia, în 1915, potrivit Daily Mail.

Ziua îi comemorează pe toți australienii și neozeelandezii care au murit în conflicte.

Prințesa Kate a participat la ceremonia de depunere de coroane și la parada de la Cenotaph, în Westminster, în sâmbătă dimineață, alături de Înaltul Comisar pentru Noua Zeelandă, Hamish Cooper. Ducesa este așteptată să participe și la un serviciu religios la Westminster Abbey, mai târziu în cursul zilei.

Ceremonii și momente comemorative în Londra

La ceremonia din acest an de la Londra a participat și Prințesa Anne, care a depus o coroană la Wellington Arch, Hyde Park Corner, la ora 05:00, sâmbătă dimineață. Evenimentul a inclus și o lectură din poezia „In Flanders Fields”, scrisă de John McCrae, precum și momente artistice susținute de membri ai Ngati Ranana Maori Club din Londra.

Familia Regală a transmis pe X: „Astăzi este #ANZACDay - care îi onorează pe membrii Corpului de Armată Australian și Neozeelandez (ANZAC) care au servit și au murit în toate războaiele, conflictele și misiunile de menținere a păcii.”

ANZAC Day este marcat la Londra încă din 1916, când regele George al V-lea a participat la primul serviciu religios organizat la Westminster Abbey pentru a comemora debarcările de la Gallipoli.

Ceremonii ANZAC Day au avut loc și în orașe din Australia și Noua Zeelandă.