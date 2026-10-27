Charles și soția sa, regina Camilla, vor vizita mai întâi Bahamas și Guyana, înainte de a se îndrepta spre Antigua și Barbuda, unde va avea loc Reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth (CHOGM), întâlnirea bienală a organizației internaționale conduse de monarhul britanic. Turneul se va desfășura în perioada 27 octombrie – 4 noiembrie, potrivit Reuters.

La o reuniune anterioară a liderilor Commonwealth, desfășurată în 2022, Charles și-a exprimat profunda tristețe personală față de sclavie, iar acest subiect va ocupa, aproape sigur, din nou un loc important pe agenda discuțiilor.

Commonwealth este o organizație formată din 56 de state, majoritatea foste colonii britanice.

Țările din Caraibe cer despăgubiri pentru comerțul cu sclavi

Luna trecută, CARICOM, Comunitatea Caraibelor, o organizație care reunește 23 de state membre și membri asociați, printre care Bahamas, Barbados și Jamaica, a anunțat că va insista ca problema despăgubirilor să fie inclusă pe agenda reuniunii CHOGM.

„Caraibele au susținut în mod constant că despăgubirile reprezintă, în esență, o chestiune de dreptate”, a declarat luna trecută, într-un discurs, secretarul general al CARICOM, Carla Barnett.

„Este vorba despre recunoaștere, responsabilitate și transformare, dar și despre construirea unui viitor drept și echitabil pentru descendenții celor care, tratați ca proprietăți ale stăpânilor coloniali, au îndurat suferințe de nedescris, pierderea vieții și a libertății”, a adăugat aceasta.

Deși Palatul Buckingham a transmis că monarhul nu va evita subiectul implicării Marii Britanii în comerțul transatlantic cu sclavi în timpul turneului, acesta nu va prezenta scuze oficiale, așa cum au solicitat unii reprezentanți ai regiunii.

Această poziție este în concordanță cu politica guvernului britanic, care exclude atât prezentarea unor scuze oficiale, cât și acordarea de despăgubiri financiare.

„Este important să subliniem aici eforturile depuse de Majestatea Sa de-a lungul multor ani, atât pentru a recunoaște nedreptățile trecutului, cât și pentru a găsi modalități creative de a corecta inegalitățile care persistă”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham.

Peste 12 milioane de africani au fost transformați în sclavi

Shirley Botchwey, secretarul general al Commonwealth, organizație care reunește aproximativ 2,7 miliarde de oameni, a declarat săptămâna trecută că a venit momentul să fie purtate discuții despre despăgubiri, fie că acestea sunt financiare, fie că presupun alte forme de compensare, precum restituirea unor artefacte.

Întrebată de Sky News despre posibilitatea ca regele să prezinte scuze oficiale, având în vedere că acesta rămâne șeful statului în mai multe țări din Caraibe, inclusiv Bahamas și Antigua și Barbuda, Botchwey a răspuns:

„Nu ar strica să existe și acest gest.”

Din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea, cel puțin 12,5 milioane de africani au fost răpiți și vânduți ca sclavi de negustorii europeni.

Marea Britanie a fost responsabilă pentru transportarea a aproximativ 3,2 milioane de persoane, fiind a doua cea mai implicată țară europeană în comerțul cu sclavi, după Portugalia.