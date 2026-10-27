Traficul va fi restricţionat atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopții, şoferii fiind sfătuiţi să respecte semnalizarea rutieră, potrivit News.ro.

„Restricţii de circulaţie pe podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 28.10.2026 - 04.12.2026, în vederea lucrărilor de montare a rosturilor de dilataţie, după cum urmează: ETAPA 1 : în perioada 28.10.2026 - 13.11.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 1. ETAPA 2 : în perioada 14.11.2026 - 04.12.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 2”, arată, marţi, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii CNAIR precizează că pentru efecturea lucărilor este nevoie să fie restricţionat traficul atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

„Circulaţi cu prudenţă şi respectaţi semnalizarea rutieră instituită temporar. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată în mesajul CNAIR.