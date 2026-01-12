Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore

12-01-2026 | 11:03
Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri drastice a prețurilor. Pâinea, produsele de bază și taxele pe parcare aproape s-au dublat în doar 48 de ore.

Lorena Mihăilă

Avocatul Martin Kostov a spus că procesul — bazat pe cursuri fixe de schimb, afișarea dublă a prețurilor și mecanisme de protecție reglementate — ar fi trebuit să fie unul clar și previzibil. În schimb, el s-a transformat într-un test al răbdării consumatorilor, în timp ce statul întârzie să aplice regulile și să controleze piața.

„Experiența istorică a Bulgariei amplifică acest efect. Amintirile crizei financiare din 1996–1997, ale introducerii consiliului monetar și ale denominării din 1999 i-au învățat pe cetățeni că perioadele de tranziție sunt extrem de sensibile: sistemele funcționează cu întârziere, regulile există, dar sunt slab aplicate, iar calculele zilnice lasă loc comportamentelor oportuniste. Primele zile ale lunii ianuarie 2026 au ilustrat acest lucru în mod clar, ajustările de preț depășind adesea simpla conversie”, a explicat expertul pentru Novinite.

Scumpiri nejustificate

În prima săptămână de la adoptarea euro, au apărut numeroase cazuri în care prețurile nu doar că nu reflectau conversia oficială de 1 euro = 1,95583 leva, ci creșteau brusc.

Pâinea, un produs de bază, ccare costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva (0,61 euro) pe 2 ianuarie — o creștere de 33% în doar 48 de ore.

MAE
Restricții temporare de circulație în Bulgaria din cauza condițiilor meteorologice. Avertisment MAE

„Astfel de modificări nu pot fi explicate prin costuri logistice, salariale sau ale materiilor prime, ci indică un test deliberat al toleranței publice”, a mai spus avocatul.

Comerțul online a amplificat fenomenul. Prețurile au fost majorate digital, iar în uneke cazuri aproape s-au dublat de la o zi la alta. Spre exemplu, recipientele din plastic au urcat de la 5,23 la 10,22 euro, iar cizmele de cauciuc sărind de la 49,99 leva la 49,99 euro (aproximativ 97,80 leva).

Chiar și atunci când erorile par absurde — cum ar fi o pizza listată la 18,75 leva (circa 9,58 euro), dar taxată la final cu 36,67 euro (aproximativ 71,80 leva) — consecințele sunt suportate de consumator, în timp ce comercianții invocă probleme tehnice drept alibi.

„Manipularea vizuală a prețurilor este o altă tactică: comercianții afișează prețuri în euro cu roșu, sugerând reduceri, exploatând astfel confuzia consumatorilor care își convertesc mental moneda. Fără o aplicare strictă a legii, aceste practici rămân impunătoare”, adaugă Kostov.

Statul însuși a profitat

Sectorul privat nu este singurul care profită de tranziție. Statul însuși a contribuit la creșterea prețurilor într-o perioadă în care cetățenii sunt mai puțin atenți.

La Sofia, tarifele de parcare au crescut de la 2 leva/oră (aprox. 1,02 euro) în zonele albastre la 2 euro (aprox. 3,91 leva) și de la 1 leva (aprox. 0,51 euro) în zonele verzi la 1 euro (aprox. 1,95 leva) — o majorare semnificativă legată direct de adoptarea euro.

În mod similar, monopolurile de stat, precum serviciile agricole, au folosit tranziția pentru a majora taxele. Certificatele de categorie a terenului au crescut de la 15 leva (aprox. 7,67 euro) la 48,90 leva (25 euro), iar duplicatele și extrasele de la 20 leva (aprox. 10,23 euro) la 25 euro (aprox. 48,90 leva). În aceste situații, cetățenii nu au alternative, iar conversia simbolică la euro devine o justificare pentru scumpiri.

Din punct de vedere juridic, recalcularea este diferită de majorarea prețurilor. Legile privind introducerea euro stabilesc un curs fix de conversie, reguli de rotunjire, afișare dublă a prețurilor și interzic creșterile nejustificate legate de schimbarea monedei. Legislația privind protecția consumatorului interzice practicile înșelătoare, inclusiv discrepanțele dintre prețul afișat și cel încasat, designul înșelător sau etichetarea manipulativă. Cu toate acestea, aplicarea legii rămâne slabă. Când regulile există, dar nu sunt puse în practică, ele devin simple note morale; tranziția la euro nu face decât să expună această prăpastie.

„Trecerea la euro a scos în evidență oportunismul pieței și slăbiciunea instituțională. Statul nu-și aplică propriile reguli, iar consumatorii sunt nevoiți să fie vigilenți, să adune dovezi și să-și apere drepturile”, concluzionează avocatul.

Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva
Stiri externe
Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva

Oficiile poștale din Bulgaria nu mai pot schimba leva în euro în mod anonim, indiferent de sumă. Oricine utilizează serviciul gratuit de schimb valutar oferit trebuie să prezinte un act de identitate valid.

Restricții temporare de circulație în Bulgaria din cauza condițiilor meteorologice. Avertisment MAE
Stiri externe
Restricții temporare de circulație în Bulgaria din cauza condițiilor meteorologice. Avertisment MAE

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost introduse restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Poliția prețurilor. Peste 1.000 de plângeri în Bulgaria din cauza celor care ar fi scumpit fără motiv după trecerea la euro
Stiri externe
Poliția prețurilor. Peste 1.000 de plângeri în Bulgaria din cauza celor care ar fi scumpit fără motiv după trecerea la euro

Echipe mixte ale Fiscului și Protecției Consumatorilor din Bulgaria efectuează între sute de controale pe zi pentru încălcări legate de introducerea monedei euro. O mie de plângeri au fost înregistrate numai din 5 ianuarie.

Bulgaria a introdus controale cu amprente și recunoaștere facială la frontiere. Ce se va întâmpla cu timpii de așteptare
Stiri externe
Bulgaria a introdus controale cu amprente și recunoaștere facială la frontiere. Ce se va întâmpla cu timpii de așteptare

Bulgaria a început operarea unui nou sistem de monitorizare a călătorilor din țări din afara Uniunii Europene la frontierele sale externe.

Trecerea cu bacul în Bulgaria prin punctul Bechet a fost suspendată din cauza vremii. Atenționare de vreme severă
Stiri actuale
Trecerea cu bacul în Bulgaria prin punctul Bechet a fost suspendată din cauza vremii. Atenționare de vreme severă

Trecerea cu bacul la PTF Bechet - Oryahovo, Bulgaria, a fost suspendată începând de joi după-amiază din cauza vremii nefavorabile.

Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

