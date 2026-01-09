Restricții temporare de circulație în Bulgaria din cauza condițiilor meteorologice. Avertisment MAE

09-01-2026 | 20:59
MAE
MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost introduse restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES:

* în regiunea Lovech este restricționată trecerea autovehiculelor care cântăresc peste 12 tone pe drumul III-358 Shipkovo - Ribaritsa și prin Pasul Troyan, în vederea curățării zăpezii de pe carosabil;

* în regiunea Vratsa, circulația pe drumul III-306 Oryahovo - Knezha este temporar suspendată pentru toate autovehiculele, din cauza vizibilității reduse. De asemenea, traficul autovehiculelor grele care cântăresc peste 12 tone pe drumul II-29 Varna - Dobrich este suspendat din cauza vizibilității reduse;

* în regiunea Burgas, pe autostrada 'Trakia', între km 346 și 349, în direcția Sofia, limita de viteză este de 90 km/h. Tronsonul este semnalizat cu indicatoare rutiere până la 31 decembrie 2026;

* în regiunea Sofia, pe segmentul de drum de la km 1 la km 8 al autostrăzii 'Hemus', în direcția Varna, a fost impusă o limitare de viteză de 90 km/h, iar autovehiculele care cântăresc peste 12 tone circulă doar pe banda de urgență. Segmentul de drum este semnalizat cu indicatoare rutiere până la 15 mai 2026;

* pe tronsonul cuprins între km 39 și km 42, pentru cele două sensuri de mers ale tunelului rutier Topli Dol, se asigură două benzi pe sensul spre Sofia, cu o bandă pe celălalt sens restricționată. Traficul este reglementat prin semnalizare până la 30 aprilie 2026;

* în regiunea Haskovo, traficul pe Autostrada 'Maritsa', între km 26 și km 32, în direcția punctului de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, este restricționat pe o singură bandă, din cauza unor defecțiuni la rosturile de dilatare. Banda activă este închisă, iar traficul se desfășoară pe banda de depășire. Tronsonul este semnalizat și are o limită de viteză de 50 km/h, până la 31 martie 2026.

Autostrada Cherno More și Autostrada Europa nu au restricții.

Totodată, au fost impuse restricții de circulație pe principalele trasee rutiere dificile (pasuri):

- 'Varbishki' - închis tuturor autovehiculelor, pe tot parcursul anului;
- 'Zlatishki' - închis tuturor vehiculelor, pe tot parcursul anului;
- 'Troyanski' - închis autovehiculelor ce cântăresc peste 12 tone;
- 'Kotelski' - închis autovehiculelor ce cântăresc peste 20 de tone;
- 'Aytoski' - pe tronsonul Aytos - Yabalchevo, între km 86 și km 92, este restricționat traficul pentru autovehicule ce cântăresc peste 12 tone;
- Petrohan - este închis traficul pentru autovehicule ce cântăresc peste 12 tone în ambele sensuri, este interzisă tractarea remorcilor, precum și deplasarea autovehiculelor cu o lungime mai mare de 12 metri;
- 'Vratnik' - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 10 tone pe unele secțiuni, pe tot parcursul anului;
- 'Dyulinski' - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 3,5 tone;
- 'Pamporovo' - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 3,5 tone;
- 'Tvardishki' - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 10 tone;
- 'Shipka' - traficul este închis autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu o masă maximă tehnic admisibilă de peste 12 tone din categoria N3 și interzisă tractarea remorcilor și semiremorcilor cu o masă maximă tehnic admisibilă de peste 10 tone din categoria O4, până la 31 martie 2026.

Următoarele trasee (pasuri) nu au restricții :
- 'Pechinsko' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Predel' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Primorski' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Republica' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Rishki' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Rozhen' - deschis tuturor autovehiculelor;
- 'Prevala' - deschis tuturor autovehiculelor;

MAE recomandă cetățenilor români să echipeze corespunzător vehiculele pentru deplasarea în condiții de iarnă, să conducă cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile carosabilului, să nu efectueze manevre bruște și să nu depășească utilajele specializate care lucrează pe șosele.

De asemenea, MAE recomandă informarea corectă, achiziționarea din timp a vinietei electronice, online prin intermediul site-ului www.bgtoll.bg (cu versiune și în limba română - www.bgtoll.bg/ro/rovinieta-electronica) - site oficial recomandat de autoritățile bulgare competente.

În acest context, MAE reamintește că vinieta electronică pentru sfârșitul de săptămână este valabilă din ziua de vineri ora 12:00 și până în ziua de duminică, ora 23:59.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Sursa: Agerpres

09-01-2026 20:59

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot contestă testamentul actriței. Averea de aproape 70 de milioane de euro a actriței, lăsată fundației pentru animale.

Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
Stiri externe
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”

Un atac cu dronă al Rusiei a vizat nave civile aflate în apropierea porturilor ucrainene, soldându-se cu avarierea a două vase comerciale și moartea unui membru al echipajului, cetățean sirian.

