Bulgaria a introdus controale cu amprente și recunoaștere facială la frontiere. Ce se va întâmpla cu timpii de așteptare

09-01-2026 | 16:06
Frontieră Bulgaria
Getty Images

Bulgaria a început operarea unui nou sistem de monitorizare a călătorilor din țări din afara Uniunii Europene la frontierele sale externe.

Claudia Alionescu

Sistemul vizează vizitatorii pe termen scurt din țări din afara Uniunii Europene, relatează novinite.com.

La punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, autoritățile colectează acum atât date biografice, cât și date biometrice, inclusiv amprente digitale și recunoaștere facială.

Ministrul de Interne în exercițiu, Daniel Mitov, a explicat că această inițiativă face parte dintr-o implementare etapizată mai amplă a unui sistem european centralizat de înregistrare a intrărilor și ieșirilor cetățenilor țărilor terțe din spațiul Schengen.

Timpii de așteptare nu ar trebui să fie afectați

El a subliniat că personalul de la frontieră este bine instruit pentru a gestiona sistemul, adăugând că eventualele probleme minore inițiale sunt normale la introducerea unei noi tehnologii și nu ar trebui să provoace întârzieri majore.

Frontiera cu Bulgaria
Ce se va întâmpla acum la frontieră când vei dori să treci granița în Ungaria sau Bulgaria

Sistemul are ca scop eficientizarea controalelor la frontieră, sporirea securității, asigurarea respectării reglementărilor Schengen și furnizarea de date coerente pentru autoritățile UE.

Mitov i-a asigurat pe călători că, în ciuda ajustărilor inițiale, implementarea nu ar trebui să afecteze semnificativ timpii de așteptare la frontieră.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Sursa: novinite.com

