Bulgaria a introdus controale cu amprente și recunoaștere facială la frontiere. Ce se va întâmpla cu timpii de așteptare

Bulgaria a început operarea unui nou sistem de monitorizare a călătorilor din țări din afara Uniunii Europene la frontierele sale externe.

Sistemul vizează vizitatorii pe termen scurt din țări din afara Uniunii Europene, relatează novinite.com.

La punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, autoritățile colectează acum atât date biografice, cât și date biometrice, inclusiv amprente digitale și recunoaștere facială.

Ministrul de Interne în exercițiu, Daniel Mitov, a explicat că această inițiativă face parte dintr-o implementare etapizată mai amplă a unui sistem european centralizat de înregistrare a intrărilor și ieșirilor cetățenilor țărilor terțe din spațiul Schengen.

Timpii de așteptare nu ar trebui să fie afectați

El a subliniat că personalul de la frontieră este bine instruit pentru a gestiona sistemul, adăugând că eventualele probleme minore inițiale sunt normale la introducerea unei noi tehnologii și nu ar trebui să provoace întârzieri majore.

Sistemul are ca scop eficientizarea controalelor la frontieră, sporirea securității, asigurarea respectării reglementărilor Schengen și furnizarea de date coerente pentru autoritățile UE.

Mitov i-a asigurat pe călători că, în ciuda ajustărilor inițiale, implementarea nu ar trebui să afecteze semnificativ timpii de așteptare la frontieră.

