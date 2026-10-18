„Luăm act pozitiv de declaraţiile mai multor reprezentanţi israelieni care au condamnat aceste atacuri, dar aşteptăm o asumare deplină a responsabilităţii”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției potrivit unui comunicat al diplomației UE citat de AFP, preluată de Agerpres.

De asemenea, Bruxelles-ul solicită „măsuri eficiente pentru a preveni noi acte de violenţă şi hărţuire violentă împotriva palestinienilor, în special în timpul actualului sezon de recoltare a măslinelor, precum şi împotriva jurnaliştilor”, a adăugat aceeași sursă.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când un convoi de diplomați europeni, aflați în vizită în Cisiordania ocupată, a fost agresat de coloniști israelieni. În timpul atacului, un primar francez a fost lovit brutal, pe fondul escaladării violențelor îndreptate împotriva palestinienilor implicați în recoltarea măslinelor.

O jurnalistă a fost bătută

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a „condamnat ferm aceste acte grave de violenţă”, pe care le-a atribuit unor „revoltaţi israelieni”. Totodată, oficialul a criticat consulatele europene vizate pentru lipsa de coordonare a vizitei cu armata israeliană. În replică, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a denunțat, ulterior, o campanie de „denigrare” la adresa Israelului și a coloniștilor săi.

Agresiunea asupra diplomaților a survenit la o zi după ce Heidi Levine, o fotografă americană de la Washington Post care documenta recoltarea măslinelor, a fost grav rănită de coloniști. Săptămâna trecută, un fotograf al agenției AFP a fost, de asemenea, bătut.

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că este „profund tulburat” de imaginile care o surprind pe Heidi Levine în timpul atacului. La rândul său, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a cerut autorităților israeliene urmărirea penală și încarcerarea coloniștilor implicați, calificând fapta drept „un act de teroare josnic comis de laşi mascaţi”.

În acest context, duminică, Uniunea Europeană a reiterat îndemnul adresat Israelului de a „respecta pe deplin dreptul internaţional” și de a „înceta extinderea coloniilor”.