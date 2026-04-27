Cu ajutorul lor, vor putea supraveghea, în detaliu, de la o altitudine de 5.000 de metri, ținte de pe întreg teritoriul țării.

Primele teste de zbor ale dronei Watchkeeper XR au fost făcute dimineața de reprezentanți ai armatei, împreună cu producătorul israelian Elbit.

Unul dintre primele vehicule aeriene fără pilot, fabricat de Elbit la Chitila și echipat la Aerostar Bacău cu tehnologie israeliană de ultimă generație, a fost ridicat de pe un aerodrom din Brăila.

Andrei Mandoc, team leader: „Aici puteți să vedeți drona cu numărul 7. Este în asamblarea finală. E un proces destul de complicat. Sunt peste 400 de piese care se instalează în camera finală, de la fuselaj, la aripă, capacele și motorul pentru testarea fittingului final. Drona pleacă la Aerostar și acolo sunt montate sistemele finale pentru a fi făcută integrarea finală. Inclusiv sistemele optice.”

Corespondent PROTV: „Cu o autonomie de zbor de opt ore și posibilitatea de a fi controlate din centrul de comandă de la o distanță de 200 de kilometri, dronele Watchkeeper XR sunt dotate cu sisteme optice de ultimă generație care le permit operatorilor să vadă prin nori, prin fum sau chiar prin ceață, în cele mai mici detalii, ceea ce este de interes din punct de vedere tactic și mai ales operativ.”

Tot în România sunt făcute și centrele de comandă de unde vor fi operate dronele.

„Poți să operezi de departe, poți să apropii imaginea, poți să te uiți de la 20 de kilometri distanță, să recunoști persoane, fețe, poți să recunoști arme”, explică specialiștii.

Corespondent PROTV: „Cu o lungime totală de 6 metri și o anvergură a aripilor de 10 metri, dronele Watchkeeper XR au o greutate considerabilă – ea depinde de nivelul de echipare. Chiar și așa, au o mobilitate crescută. Ele pot ajunge la o viteză de deplasare de aproape 150 de kilometri pe oră.”

Cele 9 drone și centrele de comandă pentru care România a plătit 180 de milioane de dolari trebuiau livrate din iunie anul trecut. Din cauza războaielor în care este implicat Israelul, a fost invocată clauza forței majore și au fost cerute păsuiri. Ultima a fost primită de curând, dar MApN vrea penalități de întârziere de 60 de milioane de euro.

Michael Edelstein, ELBIT SYSTEMS: „Chiar ultima întârziere ne-a oferit oportunitatea de a implementa lecțiile învățate în recentele conflicte din Orientul Mijlociu și din întreaga lume. Așa că, într-un fel, România va beneficia chiar de o platformă mai bună, bazată pe această experiență.”

MApN a încheiat un acord cu israelienii de la Elbit pentru livrarea a 7 sisteme de vehicule aeriene fără pilot, adică 21 de drone Watchkeeper XR.

La Chitila vor putea fi fabricate și alte tipuri de drone și pentru alte armate din Europa.