Informația a fost dezvăluită pentru CBS News de două surse israeliene familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, Israelul dispune de un protocol bine stabilit pentru gestionarea incidentelor similare atacurilor teroriste din 11 septembrie. După coborârea bruscă a aeronavei, Forțele Aeriene Israeliene au încercat să ia legătura cu echipajul. După ce tentativa de contact a eșuat, a fost convocat un comitet constituit în prealabil pentru astfel de situații și a fost activat un centru de comandă.

Israelul și-a închis spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare. Când a devenit clar că aeronava și-a schimbat direcția și se îndrepta spre Arabia Saudită, avioanele israeliene au fost retrase, iar autoritățile saudite și-au ridicat, la rândul lor, avioanele de luptă în stare de alertă.

Dacă avionul nu și-ar fi schimbat cursul, piloții avioanelor de vânătoare ar fi trebuit să se apropie suficient de mult pentru a vedea ce se întâmplă în cabina de pilotaj, pentru a evalua situația pasagerilor și pentru a transmite informațiile către centrul de comandă.

Dacă ar fi stabilit că aeronava fusese deturnată, iar teroriștii nu formulau nicio revendicare, comitetul ar fi trebuit să îi contacteze pe ministrul Apărării și pe premier.

Conform protocolului, decizia de a doborî aeronava trebuie luată de prim-ministru. Potrivit surselor, în cazul unei deturnări și al riscului producerii unui atentat, doborârea avionului este considerată răul cel mai mic în comparație cu posibilitatea ca sute de oameni să moară în urma prăbușirii aeronavei într-o clădire înaltă, într-un aeroport sau într-o altă țintă aflată la sol.