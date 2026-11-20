Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat că atacurile au avut loc în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei, potrivit Agerpres.

„În timp ce Putin păşea pe covorul roşu la Shenzhen, lovituri ruse au atins Kievul şi au avariat mai multe ambasade europene şi non-europene”, a spus Kallas.

Ca răspuns la atacuri, UE îl va convoca pe şeful Misiunii permanente a Rusiei la UE şi Euroatom, a anunţat Kaja Kallas.

„Sediile diplomatice sunt protejate în conformitate cu dreptul internaţional. Rusia arată desconsiderare faţă de acesta în fiecare zi”, a subliniat fosta şefă a guvernului eston.

Ea a adăugat că UE îşi va intensifica sprijinul pentru Ucraina şi va spori presiunea exercitată asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.