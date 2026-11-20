Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat că atacurile au avut loc în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei, potrivit Agerpres.
„În timp ce Putin păşea pe covorul roşu la Shenzhen, lovituri ruse au atins Kievul şi au avariat mai multe ambasade europene şi non-europene”, a spus Kallas.
Ca răspuns la atacuri, UE îl va convoca pe şeful Misiunii permanente a Rusiei la UE şi Euroatom, a anunţat Kaja Kallas.
„Sediile diplomatice sunt protejate în conformitate cu dreptul internaţional. Rusia arată desconsiderare faţă de acesta în fiecare zi”, a subliniat fosta şefă a guvernului eston.
Ea a adăugat că UE îşi va intensifica sprijinul pentru Ucraina şi va spori presiunea exercitată asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.
As Putin walked the red carpet in Shenzhen, Russian strikes hit Kyiv and damage several European and non-European embassies.
Diplomatic premises are protected under international law. Russia’s contempt for it is on display every day.
In response, we will summon Russia’s envoy to the EU over today's strikes.
We will further increase assistance to Ukraine and pressure on Russia to end its war.
Atacurile rusești au avariat ambasade și o catedrală din capitala Ucrainei
Un val de atacuri rusești lansate joi, în timpul zilei, asupra Kievului s-a soldat cu moartea unei persoane și a provocat pagube unei catedrale istorice, precum și ambasadelor Austriei și Olandei, potrivit South China Morning Post.
Printre ambasadele avariate de la Kiev se află cele ale Austriei şi Olandei.
Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale capitalei ucrainene pe parcursul zilei, în timp ce liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite participau la o reuniune istorică în China, care l-a adus pe președintele rus Vladimir Putin în centrul atenției internaționale.
„Rusia terorizează Kievul cu drone de dimineață până seara. Până acum, știm că cel puțin patru persoane au fost rănite, iar una a fost ucisă”, a declarat premierul Sergiy Koretsky.
Imagini publicate online de Ministerul ucrainean de Externe au arătat geamurile sparte ale ambasadei Austriei.
Cancelarul austriac Christian Stocker s-a declarat șocat de atacurile „complet inacceptabile”.
Explozia care a avariat ambasada Austriei s-a produs în jurul orei 16:30, când în clădire se aflau aproximativ zece persoane. Nu au fost înregistrate victime, însă geamurile și mai multe vehicule au fost avariate.
Pagube au fost raportate și la Catedrala Sfântul Volodimir, unde un vitraliu a fost spart. Atacurile au vizat în repetate rânduri cartierul Podil din centrul Kievului, de unde s-au ridicat coloane de fum.
Și ambasada Olandei a fost afectată, a anunțat ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, într-un mesaj publicat pe X.
„Din fericire, colegii noștri sunt în siguranță, deși clădirea a suferit pagube minore”, a transmis el.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a declarat că fragmente provenite din atacuri au căzut și în incinta ministerului, precum și în curtea ambasadei Braziliei.
Oficialul ucrainean l-a criticat apoi pe liderul rus în legătură cu participarea acestuia la summitul din China.
„Putin s-a prezentat drept un lider mondial la Shenzhen. În realitate, este un criminal și un terorist la nivel mondial. Și ar trebui tratat ca atare”, a scris el pe rețelele sociale.
Potrivit autorităților locale, o altă persoană a fost ucisă în apropierea orașului Zaporojie, din sudul Ucrainei.
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