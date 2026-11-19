Totuși, gazda a avut grijă să-i transmită lui Vladimir Putin că nu este chiar un membru egal în acest trio.

Pe durata șederii sale în Shenzhen, liderul de la Kremlin nu a primit un tratament egal cu onorurile rezervate președintelui american. Când Putin a sosit pentru discuțiile trilaterale, Trump și Xi erau deja la vila Kylin, unde avuseseră o lungă discuție față în față, urmată de un prânz de lucru.

Și ieri, prima fotografie de grup de la summitul APEC din Shenzhen a stârnit nemulțumirea președintelui rus.

Donald Trump era lângă Xi Jinping când s-a apropiat Putin. Președintele american l-a invitat să stea între ei, dar Xi Jinping i-a făcut semn să ocupe un loc în lateral. Așa că Putin a nimerit între prima doamnă a Chinei și liderul vietnamez To Lam.

Unele publicații au remarcat o grimasă a liderului de la Kremlin și au interpretat momentul ca pe o umilire diplomatică.

Însă, în a doua fotografie de grup, astăzi, Trump și Putin au fost așezați de-o parte și de alta a lui Xi Jinping, aflat, desigur, în centru.

Toți au purtat eșarfe decorate cu simbolul păsării mitologice Kunpeng, o creatură gigantică din literatura chineză, reprezentată cu aripile desfăcute. Pasărea face trimitere și la Shenzhen, supranumit „Orașul Peng”. Iar cele 21 de pene împletite reprezintă cele 21 de economii participante.

Prin tradiție, țara gazdă oferă liderilor prezenți la forumul APEC articole vestimentare inspirate din propria cultură, care sunt purtate la fotografia oficială de grup. China a ales anul acesta o variantă mai discretă: eșarfe din mătase, în locul costumelor tradiționale complete.

Pe de altă parte, tot ieri, obosit, probabil după lunga călătorie, Trump a ațipit chiar în timpul discursului lui Xi Jinping la reuniunea liderilor din regiunea Asia-Pacific.

Apoi a vorbit cu aplomb despre inteligența artificială, căreia el îi spune superinteligență.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Americanii au inventat... Tocmai am inventat SI (superinteligența), iar aceasta declanșează o prosperitate și o creștere extraordinare pentru oamenii din întreaga lume. Prin urmare, nu vrem să facem nimic care să distrugă potențialul uriaș al acestei tehnologii. Ne opunem oricărei forme de reglementare globaliste sau oricăror măsuri menite să controleze ori să frâneze superinteligența și, sincer, nu vom permite să se întâmple acest lucru.”