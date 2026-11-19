În timpul convorbirii, Trump a pus sub semnul întrebării, într-un mod categoric, continuarea cheltuielilor europene pentru sprijinul militar acordat Kievului.

La câteva ore după încheierea întâlnirii cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cu președintele chinez Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, în China, Trump a sunat la Berlin de la bordul aeronavei Air Force One și a afirmat că liderul rus este serios în privința negocierilor de pace pentru Ucraina.

În timpul convorbirii, Trump și-a exprimat ferm scepticismul față de alocarea altor miliarde de dolari pentru Ucraina de către așa-numita „Coaliție a Voinței”, potrivit a trei dintre oficialii europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a descrie o reuniune privată.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă organizate după reuniunea coaliției, dacă Trump are o perspectivă prea optimistă asupra dorinței lui Putin de a pune capăt războiului, premierul britanic Andy Burnham a declarat că situația este „exact opusă” și că Trump a vorbit despre pierderile „îngrozitoare” de vieți omenești provocate de războiul care durează de aproape cinci ani.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, care a participat la reuniune alături de ginerele președintelui american, Jared Kushner, a adăugat:

„Ne-a trimis pe mine și pe Jared aici în mod special pentru a face parte din Coaliția Voinței și ne-a dat instrucțiuni să facem tot posibilul pentru a pune capăt acestui război și pentru a sprijini acest efort. Iar din ceea ce l-am auzit spunând în convorbirea de astăzi, a menționat aceleași principii și celorlalți doi lideri cu care s-a întâlnit.”

O persoană prezentă în încăpere în timpul convorbirii cu Trump a declarat că președintele american a vorbit în termeni generali și le-a transmis liderilor că foarte mulți oameni mor în acest război și că statele ar trebui să înceteze să mai irosească bani pentru el.

Trump le-a mai spus liderilor că Putin este pregătit să participe la negocieri pentru încheierea unui acord de pace, potrivit aceleiași persoane.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat însă, în cadrul conferinței de presă, că Europa oferă finanțare pentru apărarea Ucrainei „tocmai pentru a face posibile negocierile de pace și pentru ca acestea să se desfășoare de pe o poziție de forță”.

Merz a adăugat:

„Nu oferim acest sprijin puternic pentru a prelungi războiul. Vrem să punem capăt acestui război.”