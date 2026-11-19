Reuniunea s-a încheiat cu o declarație comună, în care cei trei președinți pledează pentru pace și avertizează că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie declanșat niciodată.

Dincolo de acest mesaj, însă, nu a apărut niciun semnal concret privind încheierea războiului din Ucraina sau a conflictului din Iran.

90 de minute. Atât a durat întrevederea istorică dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin. Pentru prima dată la aceeași masă, liderii celor mai mari puteri nucleare ale lumii au transmis mesaje pentru dialog și stabilitate globală.

Donald Trump, președintele SUA: „Chiar scriem istorie. Nicio pace nu a fost vreodată înfăptuită prin refuzul oportunităților de dialog și de exprimare. Este vital să cooperăm pentru a combate amenințarea proliferării armelor nucleare în alte țări din întreaga lume. Exact acest lucru îl facem în cazul Iranului. Nu vom permite Iranului să dețină o armă nucleară.”

Xi Jinping, președintele Chinei: „Este o întâlnire de o importanță istorică majoră. Vom purta discuții privind menținerea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri. Spun adesea că omenirea trăiește într-un singur sat global, în care toți prosperăm sau suferim împreună și avem un viitor comun. În acest sat global, marile puteri poartă o responsabilitate specială. Interacțiunea pozitivă dintre marile puteri nu este o opțiune, ci o necesitate.”

Vladimir Putin a fost singurul care a susținut o conferință de presă la final.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Este, fără îndoială, un nou capitol în istoria diplomației.”

Declarațiile introductive ale lui Vladimir Putin au sugerat că, într-un anumit sens, Rusia consideră într-adevăr trilaterala de la Shenzhen un fel de „nouă Yaltă” – care să deschidă calea împărțirii sferelor de influență.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Țările noastre sunt printre învingătorii celui de-Al Doilea Război Mondial și avem responsabilitatea comună de a menține pacea și securitatea la nivel internațional. Țările noastre au interesul comun de a vedea conflictele regionale încheiate, inclusiv, evident, pe cel din Ucraina.”

De altfel, propaganda Kremlinului a avut grijă să transmită imaginea de superputere nucleară a Rusiei.

Iată, „valiza nucleară” (codurile nucleare) se află chiar acum în spatele nostru. O aduce un aghiotant al lui Putin.

Jurnalist rus: Salut! Servieta pe care o duci este chiar „valiza nucleară”?

Ofițer: Da.

Jurnalist rus: Chiar cea adevărată?

Ofițer: Cea adevărată.

Jurnalist rus:Incredibil.

Donald Trump: „Uite cine este aici! Este prietenul meu. Mă bucur că ne-am putut întâlni în sfârșit...”

Așa l-a salutat Trump pe Vladimir Putin la începutul unei întrevederi de 40 de minute, care a avut loc înaintea trilateralei.

Kristen Holmes, jurnalist CNN: „Cred că ceea ce tocmai am văzut este cu adevărat remarcabil. Președintele Trump și Vladimir Putin s-au salutat într-un mod care mi s-a părut printre cele mai cordiale pe care le-am văzut vreodată între doi lideri.”

Ivan Watson, jurnalist CNN: „A arătat o apropiere extraordinară, ceea ce este incredibil dacă ne gândim că cei doi lideri reprezintă, practic, două tabere adverse. Sunt, de facto, în tabere opuse în două conflicte (din Ucraina și Iran).”

Donald Trump: „Avem o relație foarte bună de mulți ani. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Și cred că din această întâlnire pot rezulta multe lucruri extraordinare sau, cel puțin, pot fi puse în mișcare. Dar eu cred că ele se vor concretiza. Va fi grozav. Cred că atât el (Putin), cât și eu, sperăm că și cealaltă parte își dorește să vadă sfârșitul acestui război.”

Trump a avut o întrevedere bilaterală, urmată de un prânz și cu Xi Jinping.

Donald Trump: „Președintele Xi și cu mine am construit o relație personală extraordinară. De la comerț la investiții, de la probleme regionale la pacea mondială, Statele Unite și China au fost în avangardă. Sunteți prietenul meu și avem o relație cu totul specială. Și cred că, atât timp cât dumneavoastră și cu mine ne ocupăm de aceste lucruri, nu vom avea niciodată probleme.”

Xi Jinping, președintele Chinei: „Rămân angajat să colaborez cu dumneavoastră pentru a orienta relațiile chino-americane, asigurându-ne că această mare navă își menține cursul corect, înfruntă valurile și înaintează neabătut.”

Pe de altă parte, în declarația comună care a urmat summitului, cei trei lideri se angajează să susțină reformarea Organizației Națiunilor Unite, astfel încât aceasta „să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să-și îndeplinească misiunea fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale”.

De asemenea, au convenit să majoreze producția de produse petroliere rafinate, „în beneficiul tuturor națiunilor”, în pofida sancțiunilor internaționale impuse vânzărilor de petrol rusesc.

Mai mult, declarația comună reafirmă „respectarea imunității oficialilor de stat” și solicită Curții Penale Internaționale să nu facă abuzuri în privința jurisdicției.

Instanța internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pentru presupusa sa responsabilitate în comiterea unor crime de război în contextul conflictului din Ucraina.