Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze

Stiri Politice
10-08-2025 | 19:46
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din raionul Orhei.

autor
Constantin Toma

Cei doi șefi de stat au fost atracția principală, iar oamenii veniți să asculte muzică folk rock au stat la coadă ca să facă poze.

Vizita lui Nicușor Dan în aceste zile peste Prut este una privată. Însă, președintele este invitat oficial la finalul lunii la Chișinău, la evenimentele planificate cu ocazia Zilei Limbii Române.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, festival, Maia Sandu,

Dată publicare: 10-08-2025 19:45

