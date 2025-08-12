Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului pro-UE

Stiri externe
12-08-2025 | 07:23
Ilan Șor
Profimedia

Oligarhul fugar prorus Ilan Șor a oferit, luni, moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale.  

autor
Claudia Alionescu

Acțiunea face parte dintr-o încercare de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

lan Șor, condamnat la închisoare în Republica Moldova și refugiat la Moscova, este deja sub incidența sancțiunilor occidentale pentru eforturile sale de destabilizare a Moldovei în numele Rusiei.

Luni, el a declarat că va plăti zilnic fiecărui protestatar din Republica Moldova suma totală de 3.000 de dolari pe lună, dacă va începe să protesteze la Chișinău începând de sâmbătă.

Da, vă voi compensa în așa fel încât, începând de sâmbătă, veți simți efectele victoriei pe care o vom obține în curând”, a declarat el într-un videoclip postat pe rețelele sociale. El a precizat că vor fi deschise conturi pentru plăți direct la locul protestului.

Citește și
Evghenia Gutul, bascana gagauziei, republica moldova
Bașcana Găgăuziei cere ajutorul lui Donald Trump și o acuză pe Maia Sandu că a instalat „un regim dictatorial” în R. Moldova

Fac apel la toți să ne întâlnim sâmbătă, ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale, cu corturi, unde vom sta atât cât va fi nevoie pentru a alunga această forță necurată galbenă (Partidul de guvernământ PAS – n.r.). Pentru a vă compensa timpul în care nu veți putea primi salariul, declar încă de astăzi: începând de sâmbătă, toți cei care susțin apelul nostru, indiferent de partidele și forțele politice care vor fi alături de noi în piață, vor începe deja de sâmbătă să primească un salariu lunar de 3.000 de dolari. Când veți veni în piață, vom organiza foarte rapid deschiderea unui cont pentru voi și zilnic veți primi salariul pe cont, calculat din 3.000 de dolari pe lună”, a declarat Șor într-un video publicat pe canalele de Telegram asociate lui, potrivit NewsMaker.

Oficialii de la Chișinău acuză în mod frecvent Moscova că se amestecă în politica internă a țării, alimentând sentimentele proruse într-o campanie subversivă menită să răstoarne guvernul, pe fondul consolidării relațiilor cu Occidentul.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) de la Chișinău a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriți penal, altfel riscând să fie anchetați.

Poliția a transmis că mesajul lui Șor constituie „instigare la comiterea unei infracțiuni”.

Forțele de ordine nu vor permite grupurilor criminale să organizeze proteste ilegale cu scopul de a provoca tulburări și violențe. Orice încercare va fi respinsă cu fermitate, în cadrul legal”, se arată în comunicatul poliției.

Republica Moldova afirmă că Șor, care a fost condamnat pentru complicitate la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării în 2014, este principalul agent de influență al Moscovei.

Autoritățile i-au interzis partidului său să participe la alegeri și au interzis mass-media afiliate acestuia.

La începutul acestei luni, un tribunal din Chișinău a condamnat-o la închisoare pe Evghenia Guțul, guvernatoarea Găgăuziei afiliată lui Șor, pentru că a canalizat bani din Rusia între 2019 și 2022 pentru a finanța partidul oligarhului, între timp scos în afara legii.

Condamnarea ei a atras furia Moscovei.

Pe de altă parte, președinta Maia Sandu a declarat, la sfârșitul lunii iulie, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile din toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

Kremlinul investește în mai multe proiecte, iar analiza instituțiilor statului arată „zece instrumente principale de interferență în procesele politice și electorale din Republica Moldova”, potrivit șefei statului.

Unul dintre aceste instrumente, potrivit analizei autorităților, este pus în aplicare de „gruparea criminală Șor” și vizează, în special, activități de destabilizare și construirea rețelelor de cumpărare a voturilor.

Sunt planificate finanțări de circa 100 de milioane de euro, folosindu-se de criptomonede.

Aceste forțe își propun să racoleze persoane violente pentru proteste, se planifică să se acționeze prin implicarea altor grupări de crimă organizată și să se efectueze acțiuni de vandalism asupra instituțiilor statului”, a avertizat președinta țării pe 30 iulie.

Coincidență sau nu, tot luni, într-un demers mai puțin obișnuit, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenția rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situația din țară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie și acuză Chișinăul că ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

În replică, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință inacceptabilă în afacerile interne ale Republicii Moldova și fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”.

Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, Republica Moldova, oligarh rus,

Dată publicare: 12-08-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Un deputat, apropiat de oligarhul Ilan Șor, a fugit din R. Moldova chiar în ziua în care a fost condamnat pentru corupție
Stiri externe
Un deputat, apropiat de oligarhul Ilan Șor, a fugit din R. Moldova chiar în ziua în care a fost condamnat pentru corupție

Autoritățile moldovene au emis un aviz internațional de căutare pentru deputatul pro-rus Alexandr Nesterovschi, care a dispărut după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupție.

Bașcana Găgăuziei cere ajutorul lui Donald Trump și o acuză pe Maia Sandu că a instalat „un regim dictatorial” în R. Moldova
Stiri externe
Bașcana Găgăuziei cere ajutorul lui Donald Trump și o acuză pe Maia Sandu că a instalat „un regim dictatorial” în R. Moldova

Bașcana Găgăuziei, susţinută de oligarhul fugar Ilan Şor, i se plânge lui Donald Trump, că autorităţile de la Chişinău provoacă „instabilitate” şi-i cere să înceteze orice sprijin pentru Maia Sandu, pe care o acuză că a instaurat „un regim dictatorial”.

Reacţie furioasă a oligarhului prorus Ilan Şor, după ce România a anulat alegerile prezidenţiale
Alegeri prezidentiale 2025
Reacţie furioasă a oligarhului prorus Ilan Şor, după ce România a anulat alegerile prezidenţiale

Oligarhul prorus Ilan Şor, condamnat la închisoare în Moldova şi refugiat la Moscova, despre care au existat dovezi că a încercat să influenţeze alegerile recente din Republica Moldova, a avut o reacţie de-a dreptul furioasă pe Telegram.

Oligarhul fugar prorus, Ilan Şor, susține că
Stiri externe
Oligarhul fugar prorus, Ilan Şor, susține că "ideea europeană a murit în Republica Moldova". Atac direct la Maia Sandu

Oligarhul fugar prorus moldovean Ilan Şor a negat, într-un interviu recent, că ar fi încercat să cumpere voturi şi susţine totodată că ideea europeană a murit în Republica Moldova după referendumul câştigat „la mustaţă” de forţele proeuropene.

Listă cu numele a mii de persoane implicate în schema de corupere electorală finanțată de Kremlin, trimisă presei
Stiri externe
Listă cu numele a mii de persoane implicate în schema de corupere electorală finanțată de Kremlin, trimisă presei

O listă cu numele a câteva mii de persoane care ar face parte din reţeaua oligarhului fugar Ilan Şor şi ar participa la schema de corupere electorală a fost expediată, anonim, pe e-mail mai multor instituţii mass-media din Republica Moldova.

Recomandări
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”
Stiri externe
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12