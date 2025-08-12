Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului pro-UE

Oligarhul fugar prorus Ilan Șor a oferit, luni, moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale.

Acțiunea face parte dintr-o încercare de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

lan Șor, condamnat la închisoare în Republica Moldova și refugiat la Moscova, este deja sub incidența sancțiunilor occidentale pentru eforturile sale de destabilizare a Moldovei în numele Rusiei.

Luni, el a declarat că va plăti zilnic fiecărui protestatar din Republica Moldova suma totală de 3.000 de dolari pe lună, dacă va începe să protesteze la Chișinău începând de sâmbătă.

„Da, vă voi compensa în așa fel încât, începând de sâmbătă, veți simți efectele victoriei pe care o vom obține în curând”, a declarat el într-un videoclip postat pe rețelele sociale. El a precizat că vor fi deschise conturi pentru plăți direct la locul protestului.

„Fac apel la toți să ne întâlnim sâmbătă, ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale, cu corturi, unde vom sta atât cât va fi nevoie pentru a alunga această forță necurată galbenă (Partidul de guvernământ PAS – n.r.). Pentru a vă compensa timpul în care nu veți putea primi salariul, declar încă de astăzi: începând de sâmbătă, toți cei care susțin apelul nostru, indiferent de partidele și forțele politice care vor fi alături de noi în piață, vor începe deja de sâmbătă să primească un salariu lunar de 3.000 de dolari. Când veți veni în piață, vom organiza foarte rapid deschiderea unui cont pentru voi și zilnic veți primi salariul pe cont, calculat din 3.000 de dolari pe lună”, a declarat Șor într-un video publicat pe canalele de Telegram asociate lui, potrivit NewsMaker.

Oficialii de la Chișinău acuză în mod frecvent Moscova că se amestecă în politica internă a țării, alimentând sentimentele proruse într-o campanie subversivă menită să răstoarne guvernul, pe fondul consolidării relațiilor cu Occidentul.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) de la Chișinău a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriți penal, altfel riscând să fie anchetați.

Poliția a transmis că mesajul lui Șor constituie „instigare la comiterea unei infracțiuni”.

„Forțele de ordine nu vor permite grupurilor criminale să organizeze proteste ilegale cu scopul de a provoca tulburări și violențe. Orice încercare va fi respinsă cu fermitate, în cadrul legal”, se arată în comunicatul poliției.

Republica Moldova afirmă că Șor, care a fost condamnat pentru complicitate la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării în 2014, este principalul agent de influență al Moscovei.

Autoritățile i-au interzis partidului său să participe la alegeri și au interzis mass-media afiliate acestuia.

La începutul acestei luni, un tribunal din Chișinău a condamnat-o la închisoare pe Evghenia Guțul, guvernatoarea Găgăuziei afiliată lui Șor, pentru că a canalizat bani din Rusia între 2019 și 2022 pentru a finanța partidul oligarhului, între timp scos în afara legii.

Condamnarea ei a atras furia Moscovei.

Pe de altă parte, președinta Maia Sandu a declarat, la sfârșitul lunii iulie, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile din toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

Kremlinul investește în mai multe proiecte, iar analiza instituțiilor statului arată „zece instrumente principale de interferență în procesele politice și electorale din Republica Moldova”, potrivit șefei statului.

Unul dintre aceste instrumente, potrivit analizei autorităților, este pus în aplicare de „gruparea criminală Șor” și vizează, în special, activități de destabilizare și construirea rețelelor de cumpărare a voturilor.

Sunt planificate finanțări de circa 100 de milioane de euro, folosindu-se de criptomonede.

„Aceste forțe își propun să racoleze persoane violente pentru proteste, se planifică să se acționeze prin implicarea altor grupări de crimă organizată și să se efectueze acțiuni de vandalism asupra instituțiilor statului”, a avertizat președinta țării pe 30 iulie.

Coincidență sau nu, tot luni, într-un demers mai puțin obișnuit, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenția rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situația din țară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie și acuză Chișinăul că ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

În replică, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință inacceptabilă în afacerile interne ale Republicii Moldova și fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













