Un sirian de 22 de ani a fost arestat la Berlin pentru planificarea unui atac jihadist. Poliția a confiscat obiecte explozive

Stiri externe
02-11-2025 | 21:50
politie germania
Shutterstock

Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creşteri a violenţelor în Germania, transmite AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Suspectul, arestat sâmbătă în districtul Neukolln al capitalei, este suspectat că plănuia „un atentat motivat de jihad", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin.

Această arestare „arată încă o dată că ameninţarea teroristă în Germania, deşi adesea abstractă, rămâne ridicată", a declarat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, într-un comunicat.

„Activităţile sirianului, aflat în Germania din 2023, care sugerau că plănuia un atac, au fost detectate la timp", a adăugat el, mulţumind forţelor de securitate pentru „vigilenţa şi intervenţia lor ţintită".

Tânărul a fost plasat în arest preventiv duminică după-amiază, după ce a apărut în faţa unui judecător de instrucţie care a dispus încarcerarea sa.

Citește și
atac
Atac terorist în Colorado. Suspectul a strigat „Palestina liberă” în timp ce arunca flăcări în mulțime

El este suspectat de „pregătirea unui act de violenţă gravă împotriva statului" şi „difuzarea de materiale de propagandă pentru organizaţii neconstituţionale şi teroriste", potrivit unui comunicat comun al poliţiei şi al procuraturii din Berlin.

Acest suspect plănuise un atac jihadist „cu un dispozitiv exploziv improvizat sau incendiar", în conformitate cu „ideologia Statului Islamic (SI)", detaliază comunicatul.

Mai multe obiecte care ar putea fi folosite pentru fabricarea unui astfel de dispozitiv, precum şi dispozitive electronice, au fost confiscate în timpul percheziţiilor la trei adrese din cartierele Neukolln şi Kopenick.

De asemenea, el este acuzat că a distribuit pe o reţea de socializare „Nashids", scandări de luptă fără acompaniament instrumental folosite de SI pentru mobilizarea publicului.

Germania a fost martora mai multor atacuri mortale cu cuţitul în ultimele luni, precum şi a unor atacuri motivate de jihadism şi a unor violenţe de extremă dreaptă, care au adus în prim-plan problemele de securitate.

Capitala Germaniei rămâne sub supraveghere maximă, în special după cel mai grav atac jihadist, comis în decembrie 2016 la o piaţă de Crăciun, când un camion a intrat în mulţime ucigând 12 persoane. 

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, explozie, jihad, sirian, terorist,

Dată publicare: 02-11-2025 21:50

Articol recomandat de sport.ro
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Citește și...
Tineri arestați în Polonia după ce au plănuit un atac terorist. „Erau fascinaţi de ideologia care răspândeşte terorismul”
Stiri externe
Tineri arestați în Polonia după ce au plănuit un atac terorist. „Erau fascinaţi de ideologia care răspândeşte terorismul”

Autorităţile poloneze au arestat trei tineri de 19 ani suspectați că plănuiau un atac terorist, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Jacek Dobrzynski, relatează Reuters.

Atac terorist în Colorado. Suspectul a strigat „Palestina liberă” în timp ce arunca flăcări în mulțime
Stiri externe
Atac terorist în Colorado. Suspectul a strigat „Palestina liberă” în timp ce arunca flăcări în mulțime

FBI spune că atacul din Boulder, Colorado, a fost un „act de violență țintit” și că îl investighează ca fiind un „act terorist”.

Atac terorist în Colorado. Un bărbat a aruncat cocktailuri Molotov asupra unor oameni. Care a fost motivația agresorului
Stiri externe
Atac terorist în Colorado. Un bărbat a aruncat cocktailuri Molotov asupra unor oameni. Care a fost motivația agresorului

Momente dramatice în centrul unui oraș din statul american Colorado.Un bărbat a aruncat mai multe cocktailuri Molotov asupra unei mulțimi de oameni.

Recomandări
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”
Stiri Politice
Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR și PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28