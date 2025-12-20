Forțele armate ale SUA au declanșat ”Operaţiunea Hawkeye Strike”. ”Atac masiv” în Siria. Oficial: ”Vă vor ucide fără milă”

Armata Statelor Unite ale Americii a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC, potrivit News.ro.

”Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre ”represalii foarte puternice” împotriva ”teroriştilor criminali”.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis că avioane de vânătoare, elicoptere de atac şi artilerie au „lovit peste 70 de ţinte în mai multe locaţii din centrul Siriei”. Au fost implicate şi aeronave din Iordania.

Centcom a precizat că operaţiunea a folosit „peste 100 de muniţii de precizie”, vizând infrastructura cunoscută a Statului Islamic şi depozite de arme.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Preşedintele Donald Trump a spus că „atacăm foarte puternic” bastioanele Statului Islamic (SI), după ambuscada SI din 13 decembrie din oraşul Palmyra, în care au fost ucişi doi soldaţi americani şi un interpret civil american.

Într-un comunicat publicat pe X, Centcom — care coordonează operaţiunile militare americane în Europa, Africa şi regiunea Indo-Pacific — a anunţat că Operaţiunea Hawkeye Strike a fost lansată vineri, la ora 16:00, ora Coastei de Est a SUA (21:00 GMT).

Comandantul Centcom, amiralul Brad Cooper, a declarat că Statele Unite „vor continua să urmărească neobosit teroriştii care încearcă să facă rău americanilor şi partenerilor SUA din regiune”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus că operaţiunea „nu reprezintă începutul unui război - este o ”declaraţie de răzbunare”.

„Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă. Astăzi, i-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri. Mulţi dintre ei. Şi vom continua”, a adăugat secretarul Apărării.

Într-o postare pe Truth Social, preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite „aplică represalii foarte puternice, exact aşa cum am promis, împotriva teroriştilor criminali responsabili” pentru uciderea celor trei americani..

El a spus că guvernul sirian „sprijină pe deplin” acţiunea.

BREAKING: U.S. launches retaliatory strikes in Syria "to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria," Sec. Hegseth announces.https://t.co/9VL5BoJtnA pic.twitter.com/EqJpeb9FZ1 — ABC News (@ABC) December 19, 2025

Un lider al Statului Islamic şi mai mulţi combatanţi au fost ucişi

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), cu sediul în Marea Britanie, a declarat că poziţii ale Statului Islamic din apropierea oraşelor Raqqa şi Deir ez-Zor au fost vizate.

Potrivit SOHR, un lider important al Statului Islamic şi mai mulţi combatanţi au fost ucişi.

Statul Islamic nu a comentat public. BBC nu a putut verifica imediat ţintele loviturilor.

Anterior, Centcom a anunţat că atacul mortal de la Palmyra a fost comis de un militant SI, care a fost „angajat în luptă şi ucis”.

Alţi trei soldaţi americani au fost răniţi în ambuscadă, un oficial al Pentagonului precizând că aceasta a avut loc „într-o zonă în care preşedintele sirian nu deţine controlul”.

În acelaşi timp, SOHR a afirmat că atacatorul ar fi fost membru al forţelor de securitate siriene. Nicio grupare nu a revendicat atacul, iar identitatea atacatorului nu a fost făcută publică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













