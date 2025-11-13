Trump, glumă în stilul caracteristic la întâlnirea cu al-Sharaa: „Câte soții ai? Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”

Preşedintele american Donald Trump l-a întrebat, la Casa Albă, pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa - un fost comandant Al-Qaida, căruia i-a oferit cadou un flacon de parfum - în cursul unei vizite fără precedent în SUA.

Miliardarul republican, în vârstă de 79 de ani, l-a sprayat luni pe fostul comandant Al-Qaida, în vârstă de 43 de ani, cu parfumul şi a lăudat ”cel mai bun parfum”.

”Iar celălalt este pentru soţia ta”, i-a spus Trump.

”Câte soţii?”, a întrebat el rapid.

”Una”, i-a răspuns al-Sharaa.

”Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”, i-a replicat Trump.

Aceasta a fost cea de a treia întâlnire între cei doi preşedinţi şi prima la Washington.

Ei s-au întâlnit în mai, la Consiliul Cooperării de la Golful Persic, şi în septembrie la Adunarea Generală a ONU, potrivit Reuters.

During yesterday’s meeting between President Trump and Syrian president Al Sharaa, Trump gave Sharaa “Trump Cologne” and then jokingly asked, “The other one is for your wife. How many wives? One? With you guys, you never know!” ???? pic.twitter.com/RoJGYvpcCh — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2025

Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa în contextul în care liderul sirian efectua un turneu în lume, după ce l-a răstunat de la putere pe Bashar al-Assad.

El era prezentat până săptămâna trecută drept ”terorist internaţional desemnat în mod special”.

Pe capul acestui fost comandant Al-Qaida exista o recompensă de zece milioane de dolari, pe care Washingtonul a retras-o în decembrie, potrivit Al Jazeera.

Întâlnirea de luni de la Washington a fost prima de acest fel între preşedinţii Statelor Unite şi Siriei de la proclamarea independenţei Siriei faţă de Franţa în 1946, potrivit The Associated Press.

Ea a avut loc după ce Departamentul american al Trezoreriei a suspendat Legea Caesar pe o perioadă de 180 de zile, la şase ani după sancţiunile impuse fostului Guvern al-Assad, potrivit BBC.

Însă numai Congresul poate ridica definitiv sanţciunile pe care le-a impus, potrivit Reuters.

Al-Sharaa a doborât regimul al-Assad în urmă cu aproape un an.

Ulterior, noul lider sirian a despus eforturi să se distanţeze de trecutul său jihadist.

