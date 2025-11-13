Trump, glumă în stilul caracteristic la întâlnirea cu al-Sharaa: „Câte soții ai? Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”

13-11-2025 | 11:05
trump

Preşedintele american Donald Trump l-a întrebat, la Casa Albă, pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa - un fost comandant Al-Qaida, căruia i-a oferit cadou un flacon de parfum - în cursul unei vizite fără precedent în SUA.

Vlad Dobrea

Miliardarul republican, în vârstă de 79 de ani, l-a sprayat luni pe fostul comandant Al-Qaida, în vârstă de 43 de ani, cu parfumul şi a lăudat ”cel mai bun parfum”.

”Iar celălalt este pentru soţia ta”, i-a spus Trump.

”Câte soţii?”, a întrebat el rapid.

”Una”, i-a răspuns al-Sharaa.

drone
Alertă în Regatul Unit. Aproape 200 de drone neidentificate au survolat baze militare britanice în 2025

”Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”, i-a replicat Trump.

Aceasta a fost cea de a treia întâlnire între cei doi preşedinţi şi prima la Washington.

Ei s-au întâlnit în mai, la Consiliul Cooperării de la Golful Persic, şi în septembrie la Adunarea Generală a ONU, potrivit Reuters.

Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa în contextul în care liderul sirian efectua un turneu în lume, după ce l-a răstunat de la putere pe Bashar al-Assad.

El era prezentat până săptămâna trecută drept ”terorist internaţional desemnat în mod special”.

Pe capul acestui fost comandant Al-Qaida exista o recompensă de zece milioane de dolari, pe care Washingtonul a retras-o în decembrie, potrivit Al Jazeera.

Întâlnirea de luni de la Washington a fost prima de acest fel între preşedinţii Statelor Unite şi Siriei de la proclamarea independenţei Siriei faţă de Franţa în 1946, potrivit The Associated Press.

Ea a avut loc după ce Departamentul american al Trezoreriei a suspendat Legea Caesar pe o perioadă de 180 de zile, la şase ani după sancţiunile impuse fostului Guvern al-Assad, potrivit BBC.

Însă numai Congresul poate ridica definitiv sanţciunile pe care le-a impus, potrivit Reuters.

Al-Sharaa a doborât regimul al-Assad în urmă cu aproape un an.

Ulterior, noul lider sirian a despus eforturi să se distanţeze de trecutul său jihadist.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-11-2025 11:05

