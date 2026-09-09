La Berlin, manifestanții s-au adunat în apropierea Porții Brandenburg, la un miting pro-democrație. Protestatarii au denunțat pozițiile anti-imigrație și pro-ruse ale AfD, partid care susține inclusiv deportarea în masă a solicitanților de azil și reducerea sprijinului de stat pentru energia regenerabilă și serviciile publice de radiodifuziune, scrie The Guardian.

Poliția a estimat că aproximativ 5.000 de persoane au participat la protest, în timp ce organizatorii au vorbit despre peste 14.000 de oameni.

Pe pancarte au putut fi citite mesaje precum „Fascismul nu este o alternativă”, „Opriți AfD-ul nazist: opriți rasismul și tăierile serviciilor sociale” și „Istoria ne privește”.Manifestații împotriva AfD au avut loc și în alte orașe. Sute de persoane s-au adunat la Potsdam, în apropiere de Berlin, iar proteste au fost organizate și la Münster, Göttingen, Dresda, Aachen, Bamberg, Darmstadt și Halberstadt, în Saxonia-Anhalt.

La Halle, al doilea oraș ca mărime din regiune, grupuri de stânga și organizații ale societății civile au organizat o tabără de protest încă din ziua alegerilor.

AfD a obținut aproape 44% în Saxonia-Anhalt

Protestele au avut loc după rezultatul obținut duminică de AfD în Saxonia-Anhalt, un land din estul Germaniei. Formațiunea a obținut aproape 44% din voturi, cel mai bun rezultat al său într-un scrutin regional.

Potrivit analizei citate de presa germană, acesta este și cel mai bun rezultat obținut de un partid naționalist de la perioada nazistă.

Rezultatul de aproape 44% obținut de AfD în Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat înregistrat de un partid nativist de la perioada nazistă încoace, este o „rușine care te face furios și te lasă fără cuvinte”, a declarat de la tribună Jens-Christian Wagner, directorul memorialului de la fostul lagăr de concentrare nazist Buchenwald.

Wagner a tras un semnal de alarmă, afirmând că AfD, deși nu a reușit să obțină majoritatea absolută, se află la un pas de a prelua puterea în Saxonia-Anhalt, o premieră pentru extrema dreaptă de la al Doilea Război Mondial încoace. „Acest lucru nu ar trebui acceptat în tăcere”, a spus el.

AfD a ratat la limită majoritatea absolută în Saxonia-Anhalt și îi mai lipsesc trei voturi pentru a putea forma un guvern în jurul candidatului său, Ulrich Siegmund.

Siegmund încearcă să obțină sprijinul unor parlamentari din celelalte formațiuni pentru a putea prelua conducerea landului.

Urmează alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest

Victoria AfD din Saxonia-Anhalt a amplificat temerile înaintea altor două alegeri regionale, programate pentru 20 septembrie, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD conduce în intențiile de vot, cu aproximativ 35%. Partidul Social-Democrat (SPD), condus la nivel regional de premierul Manuela Schwesig, a recuperat însă teren în ultimele luni și este creditat în prezent cu peste 30%.

Situația este mai echilibrată în Berlin, unde mai multe partide sunt apropiate în sondaje.

Capitala este condusă de o coaliție formată din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și SPD. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, are un avantaj foarte mic, cu aproximativ 20% în intențiile de vot.

Pe locurile următoare se află formațiunea de stânga Linke și AfD, urmate de SPD și Verzi, ambele cu scoruri de aproximativ 15%.