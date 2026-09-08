Omul care râvnește funcția de premier le-a cerut celorlalte partide să respecte voința alegătorilor. AfD a câștigat scrutinul regional cu un scor istoric, de 43,8%, dar sub nivelul care i-ar fi oferit majoritatea în legislativ.

Cancelarul Friedrich Merz a transmis că ia foarte în serios semnalul transmis de alegătorii din landul estic. Și și-a asumat o parte din vină, pentru înfrângerea usturătoare a conservatorilor, în scrutinul de duminică.

Liderii Alternativa pentru Germania, formațiune pro-rusă și anti-migrație, visează să recreeze victoria decisivă din Saxonia-Anhalt și în alte landuri germane.

Pe 20 septembrie sunt programate alte două alegeri regionale: în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde AfD se află în frunte, conform sondajelor, și la Berlin, unde conservatorii, extrema stângă și extrema dreaptă sunt la egalitate.

Ulrich Siegmund: „Nu este vorba doar despre Saxonia-Anhalt, ci despre întreaga Germanie. Există atât de multă energie, atât de multă forță și atât de multă speranță și motivație, încât acest proces nu mai poate fi oprit”.

Volker Resing, analist politic: „Acest rezultat nu face decât să întărească impresia care exista deja, și anume că actualul guvern federal este foarte nepopular. Iar această lipsă de popularitate este asociată în mare măsură cu cancelarul Friedrich Merz”.

Cancelarul Merz s-a declarat „profund șocat” de victoria istorică a AfD, însă a promis să mențină cursul reformelor sale și să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitatea pentru această înfrângere, dar a exclus o demisie. La polul opus, carismaticul Ulrich Siegmund, unul din liderii AfD din Saxonia-Anhalt, a reușit să scoată la vot oameni care nu s-au prezentat la scrutinul precedent.

Volker Resing: „Candidatul principal al partidului, Siegmund, a creat în land o atmosferă pozitivă, diferită de abordarea obișnuită a AfD, iar acest lucru a avut ecou în rândul alegătorilor”.

Până una alta, AfD duce negocieri om la om cu alte formațiuni, pentru a obține cele trei locuri necesare unei majorități.

Planurile partidului AfD pentru Saxonia-Anhalt includ separarea copiilor refugiați în clase speciale și înființarea unei unități pentru reținerea și deportarea migranților care nu mai au dreptul să rămână în land.