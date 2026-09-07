Rezultatele preliminare, publicate duminică seară, plasează formațiunea la 43,8 %, - totuși sub nivelul necesar pentru a guverna singură. Candidatul principal al formațiunii spune că partidul e pregătit să câștige Germania land cu land. Deocamdată, toate partidele de centru au refuzat o alianță cu AfD.

Björn Höcke, lider regional AfD: „Sunt profund emoționat. Îmi tremură genunchii. Este un eveniment istoric. Privind în urmă, istoria Republicii Federale Germania va fi împărțită de acest moment de cotitură: într-o perioadă de dinainte și una de după. Perioada de după se numește „Germania Normală", iar acum pornim împreună pe acest drum”.

Susținător AfD: „Este clar ce își doresc oamenii din Saxonia-Anhalt: un guvern AfD”.

Frederik Pleitgen, CNN: „Am stat de vorbă cu președinta AfD (Alice Weidel), care mi-a spus verde-n față că este de părere că aceasta este o palmă pe obrazul cancelarului german Friedrich Merz, că zilele lui în funcție sunt numărate și că vor exista deportări în masă din Germania”.

Înfrângere pentru partidul premierului Friedrich Merz

Uniunea Creștin-Democrată s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,5 la sută, la jumătate față de alegerile precedente. Partidul cancelarului Friedrich Merz a condus în ultimii 24 de ani guvernul local din Saxonia-Anhalt, un land cu puțin peste două milioane de locuitori.

Florian Bühnemann, consilier local în Magdeburg: „Suntem cu toții într-o oarecare stare de șoc în acest moment. Avem nevoie de puțin timp pentru a procesa și înțelege ce înseamnă de fapt aceste cifre. Aceasta a fost o seară foarte, foarte întunecată și o zi foarte întunecată pentru Saxonia-Anhalt”.

Kerstin Spoke, The Associated Press: „AfD este în mod clar mai puternic în regiunile estice, foste comuniste, ale Germaniei. Candidatul partidului pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, afirmă că AfD este pe punctul de a scrie istorie. Însă drumul său către putere rămâne incert. Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept o organizație de extremă dreapta confirmată. Partidul respinge acuzațiile de extremism”.

Ulrich Siegmund și-a câștigat popularitatea cu o agendă politică în care figurează familia tradițională și restricționarea drastică a imigrației, inclusiv prin expulzări.

Ulrich Siegmund, liderul regional al AfD: „Cât privește relațiile cu Rusia și Statele Unite ale Americii, vreau să spun că avem nevoie de ambele dacă Germania vrea să aibă succes. Dacă vrem să avem politici în interesul țării noastre, acesta este singurul criteriu care ne ghidează”.

În timp ce miliardarul Elon Musk felicită landul din Germania pentru rezultatul alegerilor, premierul polonez Donald Tusk a reacționat dur și i-a criticat pe conaționalii care sărbătoresc succesul extremiștilor de dreapta.

„În Polonia, doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD în Germania”. - a scris Donald Trusk.