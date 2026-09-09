Mașina a fost confiscată sâmbătă după-amiază, după ce polițiștii au primit mai multe sesizări privind modul periculos în care era condus. Potrivit poliției, șoferul ar fi circulat cu o viteză despre care există suspiciunea că depășea de două ori limita legală, scrie The Guardian.

Valoarea unui Lamborghini Huracan poate ajunge la 238.195 de lire sterline, în funcție de model, potrivit platformei auto Autotrader.

„Condusul antisocial poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și poate provoca neplăceri locuitorilor”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Essex. „Siguranța comunităților noastre va fi întotdeauna prioritatea noastră și vom lua măsuri împotriva celor care pun în pericol siguranța celorlalți.”

Poliția poate confisca imediat mașinile

Lamborghini-ul a fost confiscat în baza secțiunii 59 din legislație care a fost înăsprită la începutul acestui an pentru a permite poliției să confiște imediat un vehicul care provoacă sau este susceptibil să provoace „alarmă, suferință sau disconfort” publicului.

Anterior, șoferii primeau un avertisment, iar mașina putea fi confiscată doar dacă era implicată într-un alt incident de condus antisocial în următoarele 12 luni. Polițiștii pot în continuare să decidă, la discreție, dacă emit un avertisment sau confiscă vehiculul.

Noua legislație le permite să oprească și să confiște mașinile și chiar să intre în spațiile în care cred că acestea sunt ținute. În anumite situații, polițiștii pot folosi și „forță rezonabilă”, dacă este necesar.

Poliția din Essex spune că printre comportamentele pentru care un vehicul poate fi confiscat se numără efectuarea de burnout-uri și drifturile în spații publice, cursele în zone rezidențiale și ambalarea repetată a motorului care provoacă disconfort.