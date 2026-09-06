Ulrich Siegmund, un fost vânzător de parfumuri în vârstă de 35 de ani, speră să devină primul premier de land din partea partidului de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania - AfD. Ultimele sondaje preconizau un scor de peste 40% pentru AfD, cu 15-20 de puncte în fața conservatorilor cancelarului Friedrich Merz. Guvernele landurilor dețin competențe extinse în domeniul educației, culturii și securității interne.

Cea mai influentă revistă din Germania, "Der Spiegel", l-a catalogat pe Ulrich Siegmund „cel mai periculos om din Germania”. Politicianul a considerat titlul drept „o reclamă bună” și a dat mii de autografe simpatizanților tocmai pe coperta respectivă.

Siegmund are un public fidel și entuziast, la care cei mai mulți dintre politicieni pot doar să viseze.

Reporter: „Ești cel mai periculos om din Germania?”

Ulrich Siegmund: „Întreabă-i pe oameni!”

Ulrich Siegmund și-a câștigat popularitatea cu o agendă politică în care figurează familia tradițională și restricționarea drastică a imigrației, inclusiv prin expulzări.

Ulrich Siegmund: „Dacă vorbim de doctori, nu-mi pasă de unde vin. Sunt bineveniți dacă își văd de treabă”.

Susan Sziborra-Seidlitz, candidat al verzilor: „În manifestul partidului spuneți altceva. Acum stați aici și ne mințiți în față. Iar faptul că zâmbiți așa, întruna, nu ajută deloc. Speriați lumea”.

Restabilirea relațiilor cu Rusia este un alt obiectiv declarat al lui Siegmund.

Reporter: „O să mai sprijiniți Ucraina?”

Ulrich Siegmund: „Sigur că nu. Nu mai putem finanța conflicte externe. Avem propriile noastre probleme”.

Siegmund respinge eticheta de extremă dreaptă și mizează pe o abordare zâmbitoare, care evită retorica unor colegi de partid condamnați pentru utilizarea sloganurilor naziste.

Ulrich Siegmund: „Campania „Gândește nemțește” este despre restabilirea unei conexiuni pozitive cu noi înșine, cu istoria și cultura noastră, să fim din nou mândri de țara noastră”.

Amploarea sprijinului de care se bucură AfD pune în lumină cât de mult s-a schimbat scena politică germană în cei 13 ani scurși de la înființarea partidului.

Wolfgang Merkel, profesor de științe politice: „Populismul de extremă-dreapta este o problemă nu doar europeană, ci transatlantică. Iar Germania este fix în ochiul furtunii. Simbolic, este devastator tocmai din cauza trecutului nostru. Trebuie sugrumată în fașă această tendință”.

Cum în general celelalte partide au exclus colaborarea cu AfD, asta înseamnă că o amplă coaliție condusă de conservatori ar putea împiedica extrema-dreaptă să ajungă la putere în Saxonia-Anhalt.