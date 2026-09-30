”Deci Oana Gheorghiu, care a ridicat un spital de jos, nu este competentă pentru a fi ministră. Asta e decizia comisiei de specialitate, plină de foşti miniştri ce nu au ridicat nimic”, a scris, marţi seară, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă.

Potrivit acestuia, ”în politica polarizată complet, Brâncuşi nu ar trece un test de sculptură, dar o maimuţă care ciopleşte un bambus da”.

”Acesta este eşecul complet al politicii româneşti: uciderea oricărui spirit critic şi al respectului pentru diferenţă din democraţie. Ion Raţiu a mai murit o dată şi azi”, a adăugat Şrefănuţă.

Audierile candidaţilor propuşi în Guvernul Mureşan au avut loc luni şi marţi.

În prima zi au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău.

Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe) au fost avizaţi pozitiv.

În a doua zi a audierilor din comisii, au primit avize pozitive Oana Ţoiu - Externe, Mircea Abrudean - Interne, Dragoş Pîslaru - Fonduri Europene şi miniştri UDMR pentru Dezvoltare şi Cultură. Raluca Turcan (Muncă), Oana Gheorghiu (Sănătate), Andrea Chiş (Justiţie) şi Mihai Dimian (Educaţie) au primit aviz negativ.

Avizele sunt consultative.