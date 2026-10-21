Aproximativ 10.000 de manifestanți, printre care elevi și studenți, au participat la un protest pașnic în centrul Atenei și în suburbiile capitalei, a anunțat poliția. Alte persoane au luat parte la manifestații organizate în orașe din întreaga țară, exprimându-și solidaritatea cu protestele tot mai ample din Franța și din alte state europene, declanșate de creșterea accelerată a costului vieții și de ceea ce manifestanții au descris drept degradarea condițiilor din școli, potrivit Reuters.

Presiune pe Guvern

Protestele sporesc presiunea asupra guvernului de centru-dreapta condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, care se confruntă cu alegeri la jumătatea anului 2027, în condițiile în care grecii se luptă cu salarii stagnante, chirii ridicate și costuri tot mai mari ale energiei, la ani de la criza datoriilor care a afectat țara.

„Din Grecia până în Franța, vrem educație publică și gratuită”, au scandat protestatarii adunați în fața Parlamentului. Studenții instalaseră corturi în Piața Syntagma, din centrul Atenei, și organizaseră un protest pe timpul nopții, înaintea marșului de miercuri.

Activitatea școlilor publice și a spitalelor a fost perturbată, după ce unii învățători și medici au intrat în grevă, protestând față de salarii și lipsa de personal. Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a declarat înaintea manifestațiilor că ia în considerare revendicările elevilor și studenților. Ea a recunoscut că prețurile locuințelor pun presiune asupra gospodăriilor din Grecia și a precizat că sunt în desfășurare proiecte în valoare de peste 733 de milioane de euro, care vizează construirea de noi cămine studențești și modernizarea infrastructurii.

Grecia și-a revenit după criza datoriilor din perioada 2009-2018, când salariile și cheltuielile pentru educație au fost reduse în cadrul măsurilor de austeritate adoptate în schimbul a trei pachete internaționale de asistență financiară, în valoare totală de aproximativ 290 de miliarde de euro. Salariile au crescut de atunci, însă puterea de cumpărare reală a multor greci rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană și a fost afectată din nou de inflația în creștere și de scumpirea puternică a carburanților, pe fondul războiului din Iran.

Salariul mediu lunar, de 1.500 de euro (1.685 de dolari), a rămas la nivelul din 2009, iar chiriile în creștere vertiginoasă au făcut ca mulți tineri greci să nu își mai permită să locuiască în orașe.

„Este foarte greu să supraviețuiești aici. Chiriile sunt foarte mari, iar locuințele sunt foarte mici. Părinții noștri nu reușesc să facă față cheltuielilor cu chiria, electricitatea și viața noastră aici”, a declarat Georgia Foukidou, o studentă în vârstă de 21 de ani, care a participat la protestul din Atena.

Val de proteste în Europa

Manifestațiile au loc după mai multe zile de proteste în Franța și Albania, unde nemulțumirile legate de creșterea costului vieții și de corupția percepută au dus la ciocniri și la pagube materiale importante.

Protestele din Grecia au fost în mare parte pașnice în ultimele luni. Guvernul condus de Mitsotakis a anunțat că subvențiile de stat și celelalte forme de sprijin destinate gospodăriilor și companiilor pentru a face față creșterii costurilor energiei vor ajunge la aproximativ un miliard de euro.

În Franța, manifestațiile violente continuă, sâmbătă fiind planificate mai multe proteste axate pe creşterea costului vieţii, organizate de mişcarea „Vestele Galbene” şi de elevii de liceu, iar o altă manifestaţie a fost convocată pentru 5 noiembrie de către sindicatele muncitoreşti. Aproape 150 de persoane au fost arestate şi peste 800 au fost aduse în faţa instanţelor, potrivit ministrului Justiţiei.

Şi în alte ţări europene au avut loc demonstraţii împotriva creşterii preţurilor, cu ciocniri de amploare redusă izbucnind în centrul financiar al Italiei, Milano, precum şi în Belgia în weekend.