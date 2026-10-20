Între timp, la Milano, magazinele au rămas închise în cartierul modei, de teamă să nu se repete violențele și jafurile din ultimele zile.

Poliţia din Paris a anunţat că restricţiile vor fi în vigoare între orele 23:00, ora locală (21:00 GMT), şi 06:00, în Place de la République, unde protestatarii s-au adunat în weekend, precum şi în zona comercială Les Halles. De asemenea, au fost interzise adunările neautorizate în mai multe alte zone din centrul capitalei.

Restricţii parţiale de circulaţie, care limitează în diferite moduri deplasarea tinerilor şi organizarea adunărilor, au fost anunţate şi în oraşe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa şi Lyon, în sudul ţării, precum şi Lille şi alte localităţi din nord.

Anterior, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, criticat dur de politicienii din opoziţie pentru modul în care autorităţile s-au pregătit să gestioneze violenţele, dar a cărui demisie a fost respinsă de preşedintele Emmanuel Macron, a recunoscut că poliţia „a pierdut controlul” în unele oraşe.

Alistair Bunkall Sky: „Guvernul francez se străduiește să recâștige controlul asupra situației, un control care este clar că a fost total pierdut pe parcursul weekendului. Oficialii din guvern au recunoscut că serviciile secrete au eșuat în a prezice câți protestatari urmau să iasă la proteste și nu au estimat nici nivelul violențelor pe care le-am văzut. Așa că polițiștii au fost pur și simplu copleșiți de ce se întâmpla în stradă. Toate astea au făcut să pară că Guvernul francez pur și simplu nu are idee cum să gestioneze situația, iar acest lucru a fost evidențiat și de faptul că președintele Emmanuel Macron a părăsit Franța și se află într-o vizită oficială de trei zile în țările din Golf.”

Protestele au început luna trecută, când elevii au cerut îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli, dar ulterior s-au extins, incluzând o gamă mai largă de nemulţumiri. Numărul participanţilor la manifestaţiile din acest weekend a crescut odată cu alăturarea sindicatelor şi a diferitelor grupuri de protest.

Autoritățile franceze pregătesc măsuri și despăgubiri

Peste 2.500 de persoane au fost arestate, au anunţat oficialii. Unui manifestant i-a fost smulsă o mână în urma exploziei unei grenade folosite de poliţie pentru controlul mulţimii, potrivit agenţiei AFP. Aproximativ 1.000 de poliţişti au fost răniţi.

În urma unei reuniuni de criză desfăşurate luni, premierul a declarat că primarii vor primi autoritatea de a impune restricţii de circulaţie pe timpul nopţii „acolo unde este necesar”, fără să precizeze în ce oraşe vor fi aplicate acestea.

Premierul Sébastien Lecornu, care nu a exclus posibilitatea instituirii stării de urgenţă în ţară, a declarat că guvernul va aloca şi fonduri pentru a ajuta zonele afectate să se refacă în urma distrugerilor, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele responsabile de violenţe.

„Va fi adoptată o lege prin care vom găsi modalităţi de a ne asigura că persoanele care au provocat distrugeri materiale vor fi obligate să plătească”, a declarat Lecornu.

El a anunţat, de asemenea, crearea unui fond pentru şomaj parţial destinat persoanelor care nu au putut lucra din cauza revoltelor şi jafurilor.

Nuñez a declarat că 200 de anchetatori analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a încerca să identifice posibilii instigatori la violenţe.

Violențele au ajuns și în orașele italiene

Nu doar orașele franceze au căzut pradă haosului, ci și cele italiene. Grupuri de tineri cu fețele acoperite au declanșat confruntări violente la Milano, transformând zonele urbane în câmpuri de luptă.

Greta Privitera, jurnalistă: „În Milano nu am mai văzut vreodată un val atât de violent ca cel al manifestanților din weekend. Am fost complet luați prin surprindere. La lăsarea nopții, un grup de oameni foarte tineri s-au desprins de protestatarii pașnici și s-au îndreptat spre Piața Domului din Milano, iar acești copii au început „războiul” din piață.”

80% dintre turbulenții reținuți sunt minori, așa că nu au fost arestați. Dar numărul adulților care au ajuns după gratii a trecut de 10. Cel puțin 14 polițiști au fost răniți.

Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, a convocat o reuniune a principalilor responsabili pentru ordine publică. Și a promis că autoritățile îi vor opri pe cei care seamănă haosul.