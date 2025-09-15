Propaganda Moscovei a reușit imposibilul: Până și polonezii devin fanii lui Putin. ”Un val de sentiment pro-rus ia amploare”

Propaganda Kremlinului pare să fi reușit imposibilul, după ce un val pro-rus fără precedent este raportat în Polonia. Polonezii sunt prin istoria lor animați de profunde sentimente anti-ruse, din cauza agresiunilor la care au fost supuși.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a făcut apel la politicienii polonezi să oprească valul de „sentiment pro-rus” din țară, în loc să „cedeze în fața lui”, scrie Euro Integration.

Mesajul a fost transmis duminică de Tusk pe rețeaua X, premierul polonez constatând că ”în prezent există un val tot mai mare de sentiment pro-rus și ostilitate față de Ucraina” în țară.

Potrivit lui, acest val a fost „creat de Kremlin pe baza unor temeri și emoții reale”. „Rolul politicienilor este să oprească acest val, nu să cedeze în fața lui. Acesta este un test de patriotism și maturitate pentru întreaga clasă politică poloneză”, a subliniat premierul polonez.

Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025

Mesajul lui Donald Tusk vine după ce 19 drone rusești au intrat pe 10 septembrie pe teritoriul polonez, provocând pagube țării. Patru drone rusești au fost doborâte de avioanele de luptă ale Poloniei.

Rusia a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei

De asemenea, pe 12 septembrie, au început exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad, pretext pentru Putin de a masa zeci de mii de militari și echipament greu de luptă la granița cu Polonia. Într-un exercițiu Zapad anterior, Rusia a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei.

Aceste evenimente stârnesc îngrijorare cu privire la acțiunile Rusiei atât în ​​rândul politicienilor, cât și al populației poloneze.

Pe fondul îngrijorărilor legate de aceste exerciții, Polonia și-a închis complet granița cu Belarus, o decizie luată chiar înainte de incidentul cu doborârea dronelor rusești.

Conform ultimelor date, fragmente de drone rusești au fost găsite în 17 așezări din cinci regiuni poloneze, cel mai mare număr – 10 – în zona Lublin.

În acest context, Alianța Nord-Atlantică a decis să lanseze o operațiune numită „Eastern Sentry” (Santinela Estică) pentru a-și consolida flancul estic.

