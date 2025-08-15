Oficial CNA: Rusia și-a reorientat propaganda împotriva României și vrea ca românii să nu-și mai dorească democrația

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie vicepreşedintele Valentin Jucan, într-un interviu acordat News.ro.

Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat pe schimbarea opţiunilor strategice ale poporului român.

Propaganda Rusiei urmăreşte, de trei luni încoace, schimbarea dorinţei românilor de a mai trăi într-o ţară democratică şi reorientarea opţiunilor pro-occidentale ale populaţiei către o opţiune izolaţionistă, afirmă Valentin Jucan. De fapt, explică interlocutorul, ţinta subliminală, nerostită dar prezentă, este reorientarea României către ieşirea din UE şi rămânerea în siajul Rusiei.

Pentru realizarea acestor obiective, România este atacată în haită, spune vicepreşedintele CNA, care dispune de datele centralizate la instituţia desemnată să monitorizeze activitatea în mass-media şi online.

„Am fost atacaţi prin intermediul platformelor, am fost atacaţi cu boţi, am fost atacaţi folosindu-se deepfake, am fost atacaţi subminându-ni-se încrederea în instituţii – cu aportul instituţiilor şi al politicienilor, dar asta este o altă discuţie – am fost atacaţi prin compromiterea istoriei şi prin falsificarea adevărului“, afirmă Valentin Jucan.

Trei luni pierdute în loc de mobilizare

În faţa acestui iureş, în loc să se organizeze, România a pierdut ultimele trei luni cu discuţii inutile, adaugă vicepreşedintele CNA.

Acesta a menţionat că liderii politici, în loc să vorbească despre felul în care ne organizăm la rândul nostru pentru a răspunde atacurilor Rusiei, au vorbit despre desfiinţarea CNA şi comasarea acesteia cu ANCOM.

Jucan nu a dat nume, dar primul care a spus acest lucru a fost, astă-iarnă, Marcel Ciolacu (pe atunci premier), iar ideea a fost repetată de Kelemen Hunor, liderul UDMR, la 26 iunie.

„Aceste trei luni pierdute şi această stare a lucrurilor mie îmi dau senzaţia unei cedări în faţa unui adversar care este peste tot!“, concluzionează Valentin Jucan.

Jucan spune că e nevoie de modificarea rapidă a legii, pentru a permite CNA să dea amenzi mai mari televiziunilor care practică propaganda pro-rusă şi discursul urii, şi, în acelaşi timp, de achiziţionarea unui soft care să permită scanarea reţelelor de socializare şi depistarea campaniilor organizate şi concertate ale Rusiei care ţintesc segmente de populaţie cu mesaje specifice, de ordin sistemic.

Lucrurile trebuie făcute cât mai rapid, pentru că fiecare zi pierdută produce daune masive poporului român. CNA acţionează deja având în vedere scenariul cel mai pesimist, conform căruia la primăvară vom avea alegeri anticipate, ceea ce necesită blocarea interferenţelor ruseşti.

Valentin Jucan a confirmat că instituţia observă o intensificare a propagandei ruseşti în România, atât în mediul online, cât şi la anumite posturi TV.

„Vedem şi noi în primul rând o schimbare a tonului şi a mecanismelor de propagandă. Cele pe care le-am avut în timpul campaniei aveau un specific anume şi chiar o virulenţă anume dedicată momentului de campanie, urmărind să aibă efecte imediate, pentru că campaniile respective aveau ca scop afectarea alegerilor în sine şi a orientării votului. De această dată, însă, noi percepem şi vedem la CNA, nu doar din sesizările pe care le primim, dar şi din monitorizările noastre, o schimbare de tactică în acest război informaţional, fiindcă acesta este termenul cel mai potrivit pe care ar trebui să-l folosim. Aceasta este paradigma în care noi şi celelalte instituţii ale statului român ar trebui în continuare să funcţionăm”, a precizat el într-un interviu acordat News.ro.

Vicepreşedintele CNA a subliniat că, deşi campania electorală s-a încheiat, discursul propagandistic nu s-a diminuat, ci s-a transformat. Dacă în perioada alegerilor mesajele erau mai agresive şi vizau influenţarea votului, acum CNA remarcă o schimbare de tactică, cu metode mai sofisticate, care urmăresc reorientarea opiniei publice spre o atitudine anti-occidentală şi izolaţionistă.

„Vedem o schimbare, aşadar, a tacticii, a modului sofisticat în care campaniile se desfăşoară şi vedem că rezultatele care se doresc a fi obţinute prin aceste campanii de dezinformare sunt unele care lovesc în esenţa dorinţei românilor de a rămâne într-o ţară democrată. Vedem că se doreşte o reorientare a opţiunilor românilor de la o ţară pro-occidentală, pro-europeană, către una care să fie solitară, izolaţionistă, ceea ce ştim cu toţii că duce de fapt la o reorientare a a României spre zona de ieşire din Uniunea Europeană şi de a rămâne siajul Federaţiei Ruse”, a mai afirmat Valentin Jucan.

Scenariul alegerilor anticipate: CNA se pregăteşte pentru ce e mai rău

Vicepreşedintele CNA a avertizat că instituţia ia în calcul cel mai pesimist scenariu – organizarea unor alegeri anticipate în primăvara viitoare – şi îşi pregăteşte din timp capacitatea de reacţie.

„Noi acţionăm în acest moment gândindu-ne şi având în minte scenariul cel mai rău, şi anume că anul viitor, în primăvară, am putea avea alegeri anticipate! Acesta este un scenariu pe care îl avem în vedere şi aici nu mă refer la elementul de politică în sine, ci mă refer la ce se întâmplă dacă! Şi cred că fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze în acest mod. Prin urmare, calendarul nostru de acţiuni şi de întărire a capacităţii de reacţie a instituţiei noastre are, în această viziune, un deadline (termen limită – n. red.) foarte clar”, a mai declarat el.

Jucan atrage atenţia asupra faptului că amenzile actuale aplicate de CNA – cu un plafon maxim de 200.000 de lei – sunt ineficiente şi nu descurajează abaterile, ci mai degrabă funcţionează ca o "invitaţie" la încălcarea legii. În opinia sa, raportat la bugetele uriaşe din televiziune și radio, aceste sancțiuni sunt simbolice și ineficiente. CNA a solicitat în repetate rânduri majorarea cuantumului amenzilor, dar consideră că acum, în fața amenințărilor informaționale tot mai sofisticate, acest demers devine urgent și esențial.

„Imediat după încheierea alegerilor, am redactat foarte clar care sunt nevoile autorităţii atât din punctul de vedere al modificării legii – şi aici mă refer la ceea ce aţi spus dumneavoastră, derapajele majore care se înregistrează în mediul audio-vizual tradiţional – cât şi care sunt nevoile tehnice pentru a avea o capacitate mult mai mare să contracarăm conţinutul ilegal din online, aceste campanii despre care discutăm. Nu este o mare filozofie! În primul şi în primul rând, discutăm despre nevoia rapidă de a mări cuantumul sancţiunilor! Amenda maximă pe care o poate da CNA azi este de 200.000 de lei, adică echivalentul a 40.000 euro. Raportat la sumele care se vehiculează în media tradiţională TV/radio, în opinia noastră, văzând şi efectele aproape lipsă ale amenzilor noastre, putem să considerăm că amenzile date de CNA sunt un fel de invitaţie la a încălca legea. Un fel de abonament la încălcat legea. Nu este pentru prima dată când noi solicităm acest lucru! Am făcut-o cam de fiecare dată când a existat un anumit moment în care s-a văzut o deschidere din partea spectrului politic, dar am făcut-o mai ales acum”, a mai afirmat vicepreşedintele CNA.

