Kremlinul fabrică victorii pe câmpul de luptă pentru a convinge Occidentul să abandoneze Ucraina, spun analiștii

Kremlinul folosește propaganda pentru a convinge Occidentul că victoria Rusiei este inevitabilă, afirmă analiști militari.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că șeful Statului Major General al Rusiei a exagerat câștigurile teritoriale din această vară.

Valeri Gherasimov a pretins în mod fals că Rusia ar fi cucerit 3.500 de kilometri pătrați din martie, însă cifra reală este mai apropiată de 2.350 de kilometri pătrați, potrivit think tank-ului american.

„Kremlinul pare să încerce să folosească cantități mari de date statistice pentru a crea impresia falsă că forțele ruse avansează într-un ritm accelerat pe câmpul de luptă. Kremlinul încearcă să convingă Occidentul că Rusia își va atinge inevitabil obiectivele militare, astfel încât Ucraina ar trebui să cedeze în fața cererilor ruse, iar Occidentul să înceteze sprijinul pentru Kiev”, a precizat ISW.

Între timp, forțele ruse au suferit „pierderi extrem de mari” încă din iarna lui 2024 pentru a obține câștiguri minore – pierderi „nesustenabile” pe termen mediu și lung, mai adaugă ISW.

Diferențele dintre evaluările lui Gherasimov și cele ale ISW privind controlul teritorial al Rusiei:

Regiunea Luhansk: Gherasimov, 99,7% / ISW, 99,7%

Regiunea Donețk: Gherasimov, 79% / ISW, 76,7%

Regiunea Herson: Gherasimov, 76% / ISW, 73,2%

Regiunea Zaporojie: Gherasimov, 74% / ISW, 73%

Localități controlate: Gherasimov, 149 / ISW, 130

Orașul Kupiansk: Gherasimov, 50% / ISW, 6,3%

Localități lângă Lîman: Gherasimov, 10 / ISW, 5

Localități lângă Velykomîhailivka: Gherasimov, 5 / ISW, 3

