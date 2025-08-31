Kremlinul fabrică victorii pe câmpul de luptă pentru a convinge Occidentul să abandoneze Ucraina, spun analiștii

Stiri externe
31-08-2025 | 13:28
Trei ani de război în Ucraina
Profimedia

Kremlinul folosește propaganda pentru a convinge Occidentul că victoria Rusiei este inevitabilă, afirmă analiști militari.

autor
Vlad Dobrea

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că șeful Statului Major General al Rusiei a exagerat câștigurile teritoriale din această vară.

Valeri Gherasimov a pretins în mod fals că Rusia ar fi cucerit 3.500 de kilometri pătrați din martie, însă cifra reală este mai apropiată de 2.350 de kilometri pătrați, potrivit think tank-ului american.

„Kremlinul pare să încerce să folosească cantități mari de date statistice pentru a crea impresia falsă că forțele ruse avansează într-un ritm accelerat pe câmpul de luptă. Kremlinul încearcă să convingă Occidentul că Rusia își va atinge inevitabil obiectivele militare, astfel încât Ucraina ar trebui să cedeze în fața cererilor ruse, iar Occidentul să înceteze sprijinul pentru Kiev”, a precizat ISW.

Între timp, forțele ruse au suferit „pierderi extrem de mari” încă din iarna lui 2024 pentru a obține câștiguri minore – pierderi „nesustenabile” pe termen mediu și lung, mai adaugă ISW.

Citește și
chicago
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”

Diferențele dintre evaluările lui Gherasimov și cele ale ISW privind controlul teritorial al Rusiei:

  • Regiunea Luhansk: Gherasimov, 99,7% / ISW, 99,7%
  • Regiunea Donețk: Gherasimov, 79% / ISW, 76,7%
  • Regiunea Herson: Gherasimov, 76% / ISW, 73,2%
  • Regiunea Zaporojie: Gherasimov, 74% / ISW, 73%
  • Localități controlate: Gherasimov, 149 / ISW, 130
  • Orașul Kupiansk: Gherasimov, 50% / ISW, 6,3%
  • Localități lângă Lîman: Gherasimov, 10 / ISW, 5
  • Localități lângă Velykomîhailivka: Gherasimov, 5 / ISW, 3

Sursa: Sky News

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, razboi in ucraina, victorie,

Dată publicare: 31-08-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”
Stiri externe
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”

Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a respins o posibilă desfăşurare a Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei, relatează dpa.

 

Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz
Stiri externe
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”
Stiri externe
Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia gaza de aproape 23 de luni îl ameninţă pe premierul Benjamin Netanyahu să-l dea în judecat şi să-l acuze de ”crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP.

Recomandări
Coaliția de guvernare discută reforma din administrația publică. Asumarea în Parlament pentru Pachetul 2 ar putea fi amânată
Stiri Politice
Coaliția de guvernare discută reforma din administrația publică. Asumarea în Parlament pentru Pachetul 2 ar putea fi amânată

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică. De asemenea, este posibilă amânarea asumării în Parlament, datorită vizitei șefei CE.

Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz
Stiri externe
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române
Stiri Politice
Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28