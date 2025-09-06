Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă din Republica Moldova

Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie.

În atenţia autorităţilor americane se află oligarhul fugar Ilan Şor, vizat de sancţiuni internaţionale şi care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a influenţa spaţiul informaţional din Republica Moldova.

"Nu putem fi indiferenţi. Republica Moldova se află pe punctul de a adera la Uniunea Europeană, iar viitorul său trebuie să fie decis de cetăţeni, nu de dezinformarea Moscovei', au subliniat senatorii americani în mesajul adresat giganţilor tehnologici.

Autorităţile moldovene au avertizat în repetate rânduri că Federaţia Rusă desfăşoară campanii de dezinformare şi manipulare cu scopul de a influenţa procesele democratice din republică.

Gravitatea situaţiei este confirmată şi de partenerii internaţionali - Statele Unite, Canada şi Marea Britanie -, care consideră că ameninţarea rusă reprezintă un pericol direct pentru democraţia Republicii Moldova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













