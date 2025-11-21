Procurorul general al Spaniei, suspendat pentru divulgare de informații confidențiale. Lovitură pentru premierul Sánchez

Álvaro García Ortiz
Procurorul general al Spaniei a fost suspendat din funcție pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale.

Procurorul general spaniol a dezvăluit date dintr-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri, partenerul unei importante politiciene de dreapta.

Álvaro García Ortiz, care a ocupat funcția de procuror general din 2022, a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro și obligat să plătească 10.000 de euro despăgubiri omului de afaceri Alberto González Amador, relatează The Guardian, preluat de news.ro.

Lovitură pentru premierul socialist Pedro Sánchez

Verdictul, anunțat joi de Curtea Supremă, reprezintă o lovitură pentru premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, care insistase asupra nevinovăției lui García Ortiz și care se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza unei serii de acuzații de corupție ce vizează familia și aliații săi.

García Ortiz, primul procuror general în exercițiu din Spania care ajunge în fața instanței, a negat că ar fi divulgat jurnaliștilor informații personale despre González Amador în perioada în care acesta era anchetat pentru presupusă fraudă fiscală.

Cazul: acord de recunoaștere a vinovăției scurs în presă

Potrivit unor relatări din presă de anul trecut, echipa juridică a lui González Amador ar fi propus un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-ar fi permis să evite un proces și închisoarea în schimbul admiterii unor presupuse infracțiuni fiscale.

Omul de afaceri este partenerul politicienei populiste de dreapta Isabel Díaz Ayuso, care, în calitate de președintă a regiunii Madrid, a fost una dintre cele mai vocale critice ale lui Sánchez. Ayuso, membră a Partidului Popular (PP), a susținut că informațiile ar fi fost scurse către presă într-o încercare de a-i afecta reputația, în timp ce González Amador a declarat în fața instanței: „Procurorul general m-a distrus complet."

Apărarea: „Nu există absolut nicio probă"

Dar García Ortiz a insistat că nu a divulgat informațiile și nici nu au fost divulgate de către el, iar apărarea sa a afirmat că „nu există absolut nicio probă" că el ar fi fost sursa scurgerii. Jurnaliștii chemați să depună mărturie au negat, de asemenea, că procurorul general le-ar fi furnizat informațiile.

Surse guvernamentale au declarat că, deși respectă verdictul, nu sunt de acord cu acesta, adăugând că administrația îi este recunoscătoare lui García Ortiz pentru munca depusă ca procuror general. Au spus că procesul de selectare a înlocuitorului său va începe în zilele următoare.

Context: acuzații de corupție în familia și anturajul lui Sánchez

Cazul a reaprins dezbaterea privind politizarea sistemului judiciar și apare în contextul în care continuă investigațiile legate de acuzațiile de corupție care îi implică pe soția lui Sánchez și pe fratele acestuia. Deși premierul Sanchez a respins acele acuzații ca fiind atacuri motivate politic, în iunie i-a cerut unuia dintre principalii săi colaboratori, Santos Cerdán, să demisioneze din funcția de secretar de organizare al Partidului Socialist după ce un judecător al Curții Supreme a constatat „probe ferme" ale posibilei sale implicări în luare de mită în legătură cu contracte publice de construcții.

Investigațiile de corupție, care îl implică și pe fostul ministru al transporturilor José Luis Ábalos și pe unul dintre colaboratorii săi, sunt deosebit de dăunătoare, deoarece Sánchez a ajuns la putere promiţând să combată ferm corupţia.

Sánchez: „Există judecători care fac politică"

Premierul a pus anterior sub semnul întrebării independența unor membri ai sistemului judiciar spaniol, afirmând într-un interviu din septembrie că „nu există nicio îndoială că există judecători care fac politică și politicieni care încearcă să facă justiție."

Opoziția: „Anomalie" și „mafie"

Alberto Núñez Feijóo, liderul PP, a remarcat că verdictul este prima dată când un procuror general este condamnat, adăugând: „Această anomalie îl va apăsa pe Sánchez pentru totdeauna. Singura modalitate de a evita o rușine instituțională și mai mare este să își ceară scuze poporului spaniol pentru această operațiune politică grosolană și să își arate respectul față de Curtea Supremă."

Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, a mers și mai departe, spunând: „Sánchez va fi primul premier din istoria Spaniei care va ajunge la închisoare", acuzându-l de supervizarea „unei mafii care nu face altceva decât să murdărească instituțiile noastre."

