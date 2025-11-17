Specia dispărută pe cale a fi introdusă în România. Vine din Spania și ajunge la Rucăr

Stiri Diverse
17-11-2025 | 08:15
munte
Pro TV

Vulturul sur este pe cale să revină în România, la 70 de ani de când a fost declarat specie dispărută la noi în țară. Am putea să-l vedem, în curând, în Munții Făgăraș.

autor
Ana Maria Barbu

Mai multe exemplare aduse din Spania vor fi aclimatizate, apoi eliberate în natură. Este inițiativa unor ONG-uri, în colaborare cu autoritățile locale. Primele păsări aduse din Spania vor sta timp de șase luni într-o cușcă specială, de mari dimensiuni, amplasată în localitatea Rucăr, din Argeș.

Robert Zeitz, ornitolog: „În fiecare an vom aduce între 18 și 25 de exemplare timp de cinci, șase ani. Păsările care vin la noi sunt deja după carantină, sunt sănătoase."

Vulturul sur se remarcă prin gulerul alb de pene, de la baza gâtului, și prin ariple late. Este o specie cu areal vast - de la câmpie, pană în regiuni montane, unde poate fi văzut chiar și la trei mii de metri altitudine. Pentru cuibărit, preferă stâncile și versanții abrupți.

Robert Zeitz, ornitolog: „Preconizam că în zece ani o să avem populație de sine stătătoare de vulturi suri. Fiecare exemplar va primi un emițător prin GPS și o să urmărim mișcarea lor. Va fi destul de ușor să găsim și să localizăm zonele unde vor cuibări."

Citește și
vultur, zoo, targu mures
Intervenție inedită la Zoo Târgu Mureș. Vultur cu anomalii la cioc, salvat printr-o intervenție veterinară specială

Pentru ecosistem, vulturul sur are un rol esențial prin consumarea carcaselor de animale moarte, contribuie astfel la curățarea mediului și la prevenirea răspândirii bolilor. Reintroducerea speciei este benefică și pentru comunitate.

Diana Buzoianu, ministrul mediului: „Putem deveni chiar un model regional în reconstrucția ecologică, la nivel european. Ne folosim de această bogăţie naturală pe care o avem ca să creştem şi economic comunităţile din jurul acestor ecosisteme.”

În cadrul proiectului va fi construit și un centru de vizitare dedicat - "Casa Vulturului" - de unde oamenii vor putea să observe fauna sălbatică în mediul ei natural. Două astfel de centre există deja pentru castori şi zimbri, specii care au îmbogăţit în ultimii ani Carpaţii României.

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 17-11-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Metoda ingenioasă prin care îngrijitorii de la o grădină zoologică hrănesc un pui de vultur dintr-o specie rară
Stiri externe
Metoda ingenioasă prin care îngrijitorii de la o grădină zoologică hrănesc un pui de vultur dintr-o specie rară

La grădina zoologică din Praga, îngrijitorii hrănesc un pui de vultur cu ajutorul unei strategii ingenioase, după ce părinții au refuzat să-l îngrijească.

Intervenție inedită la Zoo Târgu Mureș. Vultur cu anomalii la cioc, salvat printr-o intervenție veterinară specială
Stiri Diverse
Intervenție inedită la Zoo Târgu Mureș. Vultur cu anomalii la cioc, salvat printr-o intervenție veterinară specială

Un vultur de la Grădina Zoo din Târgu Mureș a fost supus unei intervenții neobișnuite. Ciocul îi crește excesiv, așa că specialiștii se văd nevoiți să ia măsuri, pentru că riscurile sunt mari.

Un vultur negru a fost găsit împușcat în România. A dispărut de la noi acum aproximativ 100 de ani
Stiri Diverse
Un vultur negru a fost găsit împușcat în România. A dispărut de la noi acum aproximativ 100 de ani

Un vultur negru, dispărut de la noi de zeci de ani, a fost găsit împușcat pe teritoriul țării. Ornitologii au reușit să ajungă la timp și să-l salveze, dar cu toate că șansele sale de supraviețuire sunt mari, nu se știe dacă va mai putea fi eliberată.

Experiență periculoasă pentru un parapantist. A fost atacat de un vultur în aer, iar pățania i-a lăsat urme bărbatului
Stiri Diverse
Experiență periculoasă pentru un parapantist. A fost atacat de un vultur în aer, iar pățania i-a lăsat urme bărbatului

Un parapantist a avut parte de o experienţă neobişnuită la începutul lunii aprilie, când a fost atacat în aer de un vultur auriu deasupra Dent du Villard, în Savoia, în sud-estul Franţei.

Țara care își schimbă banii. Motivul pentru care elimină chipul fostului președinte de pe bancnote
Stiri externe
Țara care își schimbă banii. Motivul pentru care elimină chipul fostului președinte de pe bancnote

Banca Centrală a Kazahstanului a prezentat, vineri, un nou design al bancnotelor, în care portretul fostului președinte Nursultan Nazarbaev a fost înlocuit cu o silueta de vultur, scrie Reuters.

Recomandări
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul MIhaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, cu copilul în brațe
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul MIhaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, cu copilul în brațe

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
Stiri actuale
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație la ora 02:30.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Noiembrie 2025

30:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28