Specia dispărută pe cale a fi introdusă în România. Vine din Spania și ajunge la Rucăr

Vulturul sur este pe cale să revină în România, la 70 de ani de când a fost declarat specie dispărută la noi în țară. Am putea să-l vedem, în curând, în Munții Făgăraș.

Mai multe exemplare aduse din Spania vor fi aclimatizate, apoi eliberate în natură. Este inițiativa unor ONG-uri, în colaborare cu autoritățile locale. Primele păsări aduse din Spania vor sta timp de șase luni într-o cușcă specială, de mari dimensiuni, amplasată în localitatea Rucăr, din Argeș.

Robert Zeitz, ornitolog: „În fiecare an vom aduce între 18 și 25 de exemplare timp de cinci, șase ani. Păsările care vin la noi sunt deja după carantină, sunt sănătoase."

Vulturul sur se remarcă prin gulerul alb de pene, de la baza gâtului, și prin ariple late. Este o specie cu areal vast - de la câmpie, pană în regiuni montane, unde poate fi văzut chiar și la trei mii de metri altitudine. Pentru cuibărit, preferă stâncile și versanții abrupți.

Robert Zeitz, ornitolog: „Preconizam că în zece ani o să avem populație de sine stătătoare de vulturi suri. Fiecare exemplar va primi un emițător prin GPS și o să urmărim mișcarea lor. Va fi destul de ușor să găsim și să localizăm zonele unde vor cuibări."

Pentru ecosistem, vulturul sur are un rol esențial prin consumarea carcaselor de animale moarte, contribuie astfel la curățarea mediului și la prevenirea răspândirii bolilor. Reintroducerea speciei este benefică și pentru comunitate.

Diana Buzoianu, ministrul mediului: „Putem deveni chiar un model regional în reconstrucția ecologică, la nivel european. Ne folosim de această bogăţie naturală pe care o avem ca să creştem şi economic comunităţile din jurul acestor ecosisteme.”

În cadrul proiectului va fi construit și un centru de vizitare dedicat - "Casa Vulturului" - de unde oamenii vor putea să observe fauna sălbatică în mediul ei natural. Două astfel de centre există deja pentru castori şi zimbri, specii care au îmbogăţit în ultimii ani Carpaţii României.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













