Delegaţia turcă, victima unui furt de lux la stadionul Cartuja la meciul de calificare pentru Cupa Mondială. Prejudiciu uriaș

Stiri Sport
20-11-2025 | 10:01
Poliție Spania
Getty Images

Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit Marca, delegaţia ar fi semnalat pierderea unui ceas de lux în valoare de 200.000 de euro şi a două inele estimate la 60.000 de euro fiecare.

Ancheta ar fi progresat foarte repede, deoarece obiectele preţioase furate au fost găsite rapid şi cel puţin o persoană ar fi fost arestată.

Alte arestări ar putea urma, deoarece anchetatorii încearcă să stabilească dacă persoana sau persoanele suspectate lucrează la stadion sau au intrat ilegal acolo.

Poliţiştii studiază modul în care a avut loc furtul şi cine se află în spatele presupusului furt.

Citește și
Cosmin Olăroiu
Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”

Turcia va încerca să obţină calificarea la a treia Cupă Mondială din istoria sa, după cele din 1954 şi 2002 (unde a ocupat locul 3). Turcii vor juca la barajul din martie, unde ar putea întâlni România.

Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, furt, cupa mondială, delegatie,

Dată publicare: 20-11-2025 10:01

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Curaçao, țara cu o populație la fel de mare ca orașul Brăila, a devenit cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială
Stiri Sport
Curaçao, țara cu o populație la fel de mare ca orașul Brăila, a devenit cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială

Curaçao a intrat în istoria fotbalului mondial după ce a devenit cea mai mică națiune ca populație care reușește să se califice la Cupa Mondială.

Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”
Stiri Sport
Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a reacționat după ce echipa sa a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

Eliminați în minutul 90+17: Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial cu Emiratele Arabe
Stiri Sport
Eliminați în minutul 90+17: Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial cu Emiratele Arabe

Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28