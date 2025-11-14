Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

14-11-2025 | 16:30
sofer cu pneuri distruse
X // Policía Foral - Foruzaingoa

Poliția din Navarra, din Spania, a oprit un șofer de camion care încălca cinci reguli grave de circulație. Camionul avea anvelope fabricate în urmă cu 16 ani și era încărcat cu o tonă peste limita admisă.

Sabrina Saghin

Pe lângă supragreutatea vehiculului, șoferul a fost depistat pozitiv la cocaină, avea anvelope defecte, transporta marfa neacoperită și conducea în timp ce vorbea la telefon, au precizat autoritățile.

Din cauza încărcăturii excesive, una dintre anvelopele vechi, produse în 2009, a cedat și a explodat. Incidentul s-a produs pe autostrada A-68, în zona localității Tudela.

Vehiculul a fost confiscat de poliția regională din Navarra, iar șoferul a primit sancțiuni pentru toate cele cinci abateri care puneau în pericol siguranța publică.

