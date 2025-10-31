Țara unde vor să ajungă cei mai mulți tineri români care plănuiesc să studieze în străinătate. Ajutoarele oferite studenților

Tinerii români își regândesc traseul academic în afara țării. Entuziasmul pentru universitățile din Statele Unite este în scădere, în timp ce Spania, Germania și Franța devin tot mai atractive.

Olanda rămâne prima alegere, potrivit platformelor de consultanță educațională. Pentru Robert, student în New York, mediul universitar american arată diferit față de anii trecuți. Multe universități se confruntă cu reduceri de buget.

Robert Ghețiu, student în SUA: „Au anunțat că vor reduce numărul de studenți pe care îl vor accepta.”

Sânziana Medvețchi, consilier educațional: „Schimbările recente privesc diversitatea, chiar și taxele asociate vizelor. Erau oameni care aplicau doar în State, și sunt încă, dar sunt mai deschiși la a discuta opțiuni în Europa.”

Spania și Germania au atras de două ori mai mulți candidați pentru anul universitar viitor. Programele de studii în limba engleză, taxele scăzute și bursele care pot acoperi integral costurile de școlarizare alimentează migrația academică către aceste regiuni.

Ioana Grama, elevă: „Îmi doresc să aplic în special în Spania, într-un mediu nou pentru mine și să învăț cum e să colaborez cu profesori internaționali. Pot să câștig bursa de la 50% în sus.”

Sânziana Medvețchi, consilier educațional: „Între o mie și două mii de euro pe an școlarizare. Toate au sisteme robuste de finanțare în funcție de nevoile elevului și meritele lui.”

Și Franța redevine o destinație interesantă. Răzvan vrea să intre la Institutul de Studii Politice din Paris.

Răzvan Panait, elev: „Este o universitate super recunoscută și are foarte multe activități.”

Pe lângă ofertă educațională, contează și avantajele sociale.
În Olanda, statul oferă studenților care lucrează un ajutor lunar de câteva sute de euro – un avantaj care menține țara pe primul loc în preferințele celor care vor să studieze peste hotare.

