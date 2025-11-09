Oameni morți după ce au fost luați de valuri uriașe, pe diguri din Tenerife. Imaginile sunt șocante

În Spania, 3 oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, din cauza valurilor neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică din Spania.

Insulele Canare sunt în stare de alertă, iar furtunile din larg au lovit țărmul cu vijelii devastatoare și valuri uriașe. Situația a fost deosebit de gravă în orașul Puerto de la Cruz, pe coasta de nord a insulei Tenerife.

10 turiști dintr-un grup au fost luați în mare de forța valurilor care au lovit digul unde se plimbau. Poliţia şi trecătorii au salvat grupul, dar o femeie de 79 de ani din Țările de Jos a intrat în stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitată.

Ceilați 9 turiști, printre care 3 francezi, au fost duși la spital cu răni, unii în stare gravă. Au murit, de asemenea, luați de valuri doi bărbați, pe două plaje diferite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













