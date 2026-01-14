Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro. Ce blocaje au fost până acum

14-01-2026
Euro bancomat Bulgaria
Bulgaria face parte din zona euro de două săptămâni, moneda euro înlocuind oficial leva din 1 ianuarie 2026.

Claudia Alionescu

În ciuda avertismentelor inițiale privind posibilul haos și a sfaturilor de a avea numerar la îndemână, atât ATM-urile, cât și sistemele de plată cu terminalul funcționau fără probleme în primele zile ale anului, relatează novinite.com.

Mulți cetățeni au retras leva suplimentară în așteptarea tranziției, chiar dacă există o perioadă de 19 zile în care plățile în leva rămân legal acceptate.

Comercianții, afectați de lipsa temporară de euro

Primele provocări au implicat în principal comercianții, în special magazinele mici, care s-au confruntat cu lipsuri temporare de euro.

Unele afaceri afișau notificări că nu se acceptă plăți în leva sau că sunt acceptate doar plăți cu cardul.

Astfel de practici încalcă legea, care prevede că afacerile trebuie să accepte leva până la sfârșitul lunii ianuarie, deși pot refuza mai mult de 50 de monede într-o singură tranzacție.

Băncile au remediat rapid lipsa de euro, oferind pachete de început, permițând comercianților să reia operațiunile normale.

În schimb, compania de stat de pariuri sportive din Bulgaria și alți operatori de jocuri de noroc au trecut legal la operațiuni exclusiv în euro începând cu 1 ianuarie, conform modificărilor aduse Legii Jocurilor de Noroc.

Reclamațiile privind această schimbare s-au referit la lege în sine, nu la practici ilegale.

Cursul de schimb, o altă problemă frecventă

O altă problemă frecventă a fost legată de cursul de schimb.

În timp ce băncile și oficiile poștale sunt obligate să folosească cursul fix de 1,95583 pentru un euro, casele de schimb pot aplica propriile rate în limita unui prag de 5%.

În cazuri rare, băncile au aplicat accidental cursuri incorecte; de exemplu, un client a schimbat 1.400 de leva la un curs de 1,965 în loc de cursul legal fix.

Banca a rambursat prompt diferența de 3,50 euro, explicând eroarea ca fiind o neatenție umană.

Unele instituții financiare au introdus inițial limite pentru sumele de leva ce puteau fi schimbate sau au restricționat depunerile de monede.

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a confirmat că astfel de restricții încalcă legea, care garantează schimbul gratuit și nelimitat de leva în euro în primele șase luni.

Băncile și-au ajustat practicile, eliminând aceste limite, iar BNB a reamintit că se pot aplica amenzi între 5.000 și 60.000 de leva (2.550 euro–30.600 euro) pentru încălcări.

Rapoarte care au arătat că minorilor le-a fost refuzat schimbul de leva în euro

În final, au existat rapoarte că minorilor li s-a refuzat posibilitatea de a schimba leva în euro.

Experții juridici au clarificat că acest lucru nu reprezintă o încălcare, deoarece persoanele sub 18 ani pot efectua tranzacții legale, inclusiv schimb valutar, doar cu consimțământul părinților sau al tutorelui.

Pentru astfel de tranzacții sunt necesare formulare și declarații pe care minorii nu le pot completa singuri.

Sursa: novinite.com

Sursa: novinite.com

Dată publicare: 14-01-2026

