Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro

Stiri externe
06-01-2026 | 13:44
bulgaria euro
Shutterstock

Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, abuz care completează lista dificultăților pe care vecinii noștri de la sud de Dunăre le reclamă în primele zile după 1 ianuarie, data adoptării oficiale a euro.

autor
Cristian Anton

Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro celor care nu sunt clienții lor, potrivit unui reportaj al Radiodifuziunii Naționale Bulgare, citat de Dnevnik. În plus, unele bănci impun și o limită de schimb de 1.000 de leva.

Conform Legii privind introducerea euro în Bulgaria, în primele 6 luni de la data adoptării noii monede, băncile schimbă gratuit și în cantități nelimitate bancnote și monede de leva în euro, la cursul oficial de schimb de 1,95583 leva per euro.

Poșta Bulgară schimbă leva în euro în localitățile fără bănci

Președintele centrului de coordonare nou format pentru introducerea monedei euro, Vladimir Ivanov, a declarat într-o conferință de presă că Banca Națională a Bulgariei a fost notificată cu privire la sesizările conform cărora băncile refuză să schimbe valuta către cetățeni care nu sunt clienții lor și cu restricțiile impuse chiar de bănci cu privire la suma care poate fi schimbată. Banca Centrală a preluat cazurile în cauză.

În paralel, Poșta Bulgară schimbă bancnote și monede din leva în euro numai în localitățile în care nu există sucursale bancare, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2026.

Citește și
euro bulgaria
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Sursa: StirilePROTV

Etichete: euro, Bulgaria, schimb valutar, ilegalitati,

Dată publicare: 06-01-2026 13:44

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”
Stiri externe
Cu ce probleme se confruntă bulgarii după ce au trecut la Euro. „Sunt clienți care se încurcă”

Bulgaria a intrat în a patra zi de când a trecut oficial la euro, dar pregătirile pentru schimbarea oficială a monedei în orașele mai mici continuă în acest moment.

Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat
Stiri externe
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro, schimbare care a adus deja o serie de modificări importante pentru populație și mediul de afaceri.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
Stiri externe
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Recomandări
ONU avertizează: intervenţia SUA în Venezuela subminează dreptul internaţional şi face lumea mai puţin sigură
Stiri externe
ONU avertizează: intervenţia SUA în Venezuela subminează dreptul internaţional şi face lumea mai puţin sigură

Comunitatea internaţională trebuie să clarifice faptul că intervenţia SUA în Venezuela reprezintă o încălcare a dreptului internaţional - ceea ce face lumea mai puţin sigură - a declarat marţi Înaltul Comisariat al ONU, informează Reuters.

Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România
Stiri externe
Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România

Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate de la Marea Neagră. 

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28