Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro

Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, abuz care completează lista dificultăților pe care vecinii noștri de la sud de Dunăre le reclamă în primele zile după 1 ianuarie, data adoptării oficiale a euro.

Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro celor care nu sunt clienții lor, potrivit unui reportaj al Radiodifuziunii Naționale Bulgare, citat de Dnevnik. În plus, unele bănci impun și o limită de schimb de 1.000 de leva.

Conform Legii privind introducerea euro în Bulgaria, în primele 6 luni de la data adoptării noii monede, băncile schimbă gratuit și în cantități nelimitate bancnote și monede de leva în euro, la cursul oficial de schimb de 1,95583 leva per euro.

Poșta Bulgară schimbă leva în euro în localitățile fără bănci

Președintele centrului de coordonare nou format pentru introducerea monedei euro, Vladimir Ivanov, a declarat într-o conferință de presă că Banca Națională a Bulgariei a fost notificată cu privire la sesizările conform cărora băncile refuză să schimbe valuta către cetățeni care nu sunt clienții lor și cu restricțiile impuse chiar de bănci cu privire la suma care poate fi schimbată. Banca Centrală a preluat cazurile în cauză.

În paralel, Poșta Bulgară schimbă bancnote și monede din leva în euro numai în localitățile în care nu există sucursale bancare, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2026.

