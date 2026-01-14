Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a vorbit recent, la evenimentul Renew Europe Global Europe Forum 2026 din Parlamentul European, despre importanța alianței și despre evoluția Europei de Est, evidențiind parcursul României în ultimele decenii.

„Am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va domni veșnic în România”, a declarat Rutte, referindu-se la perioada în care era copil și la impactul regimului comunist asupra percepției sale despre Europa de Est. „Acum România este membră a Uniunii Europene și a NATO. Acestea sunt evenimente majore în istorie și să nu uităm ce am traversat colectiv și cât de important este acest lucru”, a adăugat el.

Rutte a subliniat și rolul NATO ca instituție colectivă: „Nu este vorba despre mine personal, ci despre efortul comun al NATO. Sunt foarte fericit că România, ca stat membru, face parte din această comunitate și recunoaște valoarea alianței”.

Declarațiile vin într-un context în care secretarul general a vorbit despre provocările și responsabilitățile funcției sale și despre sprijinul pentru continuitatea și unitatea NATO.

„NATO este puternică și cred că, datorită deciziilor luate la Haga în cadrul summitului NATO, este și mai puternică, deoarece în sfârșit am decis să cheltuim ceea ce este necesar pentru a ne proteja, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem în mod colectiv. Și, făcând acest lucru, egalizăm și cheltuielile noastre cu cele ale Statelor Unite, ceea ce a fost, încă de pe vremea lui Eisenhower, un subiect de dezbatere, faptul că SUA cheltuiau mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm – cred că este o veste excelentă”, a adăugat Rutte, se arată pe site-ul Alianței.

