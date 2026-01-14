Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Stiri externe
14-01-2026 | 10:45
mark rutte
AFP

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut o declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu, în cadrul Forumului European din Bruxelles.

autor
Alexandru Toader

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a vorbit recent, la evenimentul Renew Europe Global Europe Forum 2026 din Parlamentul European, despre importanța alianței și despre evoluția Europei de Est, evidențiind parcursul României în ultimele decenii.

„Am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va domni veșnic în România”, a declarat Rutte, referindu-se la perioada în care era copil și la impactul regimului comunist asupra percepției sale despre Europa de Est. „Acum România este membră a Uniunii Europene și a NATO. Acestea sunt evenimente majore în istorie și să nu uităm ce am traversat colectiv și cât de important este acest lucru”, a adăugat el.

Rutte a subliniat și rolul NATO ca instituție colectivă: „Nu este vorba despre mine personal, ci despre efortul comun al NATO. Sunt foarte fericit că România, ca stat membru, face parte din această comunitate și recunoaște valoarea alianței”.

Declarațiile vin într-un context în care secretarul general a vorbit despre provocările și responsabilitățile funcției sale și despre sprijinul pentru continuitatea și unitatea NATO.

Citește și
mark rutte
Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina: „Trebuie să rămână puternică”

„NATO este puternică și cred că, datorită deciziilor luate la Haga în cadrul summitului NATO, este și mai puternică, deoarece în sfârșit am decis să cheltuim ceea ce este necesar pentru a ne proteja, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem în mod colectiv. Și, făcând acest lucru, egalizăm și cheltuielile noastre cu cele ale Statelor Unite, ceea ce a fost, încă de pe vremea lui Eisenhower, un subiect de dezbatere, faptul că SUA cheltuiau mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm – cred că este o veste excelentă”, a adăugat Rutte, se arată pe site-ul Alianței.

Sursa: nato.int

Etichete: NATO, Nicolae Ceaușescu, mark rutte,

Dată publicare: 14-01-2026 10:45

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Secretarul general al NATO: Europa trebuie să-și consolideze apărarea, dar nu să se desprindă de SUA
Stiri actuale
Secretarul general al NATO: Europa trebuie să-și consolideze apărarea, dar nu să se desprindă de SUA

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump.

Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina: „Trebuie să rămână puternică”
Stiri externe
Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina: „Trebuie să rămână puternică”

Mark Rutte a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârşit şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială, transmite marţi dpa.

 

Recomandări
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale
Stiri Politice
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale

Cheltuielile bugetare vor fi reduse în anul 2026 cu 3,367 miliarde lei, ca urmare a aplicării unui proiect de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și eficientizarea administrației publice.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran
Stiri externe
Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile. Donald Trump a ținut o ședință la Casa Albă, pe tema protestelor violente, și amenință cu măsuri foarte dure dacă liderii de la Teheran vor începe să-i spânzure pe protestatari.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Top citite
1 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
2 groenlanda
AFP
Stiri externe
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”
3 Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Politice
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Ianuarie 2026

03:26:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59