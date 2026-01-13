Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone”

13-01-2026 | 18:58
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că el nu ştie la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduce, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor.

Aura Trif

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat la Antena 3 despre afirmaţiile vicepremierului USR Radu Miruţă care anunţa că miniştrii până săptămâna viitoare trebuie să vină cu propuneri pentru reducerea fondului de salarii şi vorbea despre sănătate, spunând că spitalele vor fi împărţite pe categorii şi, în funcţie de rang, fiecare spital va avea un fond mai mare sau mai mic.

”Din cunoştinţele mele, dar poate greşesc sau poate s-a schimbat între timp ceva, domnul Miruţă, colegul meu, este ministrul Apărării. Sigur, ca om politic, poţi să-ţi dai cu părerea despre mai multe subiecte, dar eu fac apel la echilibru şi la un discurs în cunoştinţă de cauză”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Ce economii se pot face în sistemul medical

”Reducerea bugetului, reducerea cheltuielilor dacă pot spune aşa, în sănătate se va face într-un mod echilibrat, nu pe fugă, nu pe genunchi, nu peste noapte şi bugetul se va re-echilibra prin includerea criteriilor de performanţă. Este o diferenţă de la cer la pământ. Să ne înţelegem puţin. Noi avem spitale în România unde nu pot acoperi liniile de gardă. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 şi pot continua cu inechităţile care se întâmplă şi vedem de câteva săptămâni sănătatea este din nou în agenda zilei cu o serie de disfuncţionalităţi care ţin în special de inechităţile resursei umane”, a declarat ministrul Sănătăţii.

”Eu nu ştiu la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduc, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. Da, există multe măsuri, o parte făcute deja, sunt implementate, o parte urmează, care au un singur rol şi anume de a reaşeza serviciile de sănătate, de a face economii în interiorul sistemului. Dar, de aici şi până la a veni să vorbeşti despre un domeniu pe care nu-l coordonezi, mi se pare puţin lipsit de echilibru”, a precizat Rogobete, despre anunţul făcut de vicepremierul Radu Miruţă de la USR.

avion militar - Shutterstock
Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare

Despre faptul că Radu Miruţă a declarat că vicepremierul PSD Marian Neacşu a fost de acord cu aceste decizii, Alexandru Rogobete a spus că el ştia că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe anul viitor.

”Mâine va exista o întâlnire la guvern, cu fiecare ministru în parte, pentru a discuta bugetul pe domenii. Încă o dată spun. Discuţia cu reducerea fondului de salariu nu este de acum, este veche. Din toamna anului trecut se tot discută despre această reaşezare a sistemului şi eu am spus de fiecare dată şi spun la fel de fel şi acum, în sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone nu la salariile sau la veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, şi aici mă refer la plata gărzilor”, a ţinut să precizeze ministrul.

El a explicat că reclasificarea spitalelor pe patru categorii şi înfiinţarea unei categorii de spitale noi, şi anume, spitalele strategice, este un proiect pe care l-a început încă de anul trecut şi care nu are nicio legătură cu reducerea fondului de salarii sau cu o altă reducere.

”Este vorba de o reorganizare a unităţilor sanitare, care funcţionează după un model vechi de peste 30 şi ceva de ani”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul a arătat că în momentul de faţă avem 8 categorii de spitale, fiecare tarifat de diferit şi când spun tarifat de diferit mă refer la punctul pe serviciu, la tariful pe care îl plăteşte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciu medical, nu pentru salariu, şi care nu mai are legătură cu realitatea de astăzi, pentru că între timp s-au făcut multe investiţii în spitale, lucrurile s-au mai schimbat, tehnologia sigur că a avansat şi atunci este necesară o reorganizare pe patru categorii.

”Evident că fiecare categorie de spital va avea un tarif diferit în funcţie de rangul spitalului, tarif diferit pe punctul de serviciu medical, pe serviciu medical pe care îl oferă”, a mai spus el.

Ministrul Apărării, vicepremierul USR Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MapN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul sanatatii, salarii, cheltuieli, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 13-01-2026 18:58

