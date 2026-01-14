Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Din cauza frigului, unele intervenții chirurgicale au fost amânate. La fel și internările celor care nu reprezentau o urgență. În saloane, au fost mai puțin de 10 grade Celsius.

Abia de marți, spun medicii, caloriferele au început să se dezmorțească.

Mai bine de o treime din clădirile conectate la sistemul termic din capitală au probleme cu apa caldă și căldura, după cum arată harta publicată de Termoenergetica. Printre acestea și trei mari spitale din București, care se află în Sectorul 2 și care sunt alimentate de la CET Sud.

Este vorba despre Institutul de boli cardiovasculare „CC Iliescu”, de Institutul Fundeni și de cel Oncologic, unități sanitare în care ajung pacienți în stare gravă din toată țara.

La „CC Iliescu”, medicii au fost nevoiți să amâne operațiile care nu erau urgențe, după ce în blocul operator temperatura a scăzut la 12 grade Celsius, adică mult prea frig pentru ca intervențiile să poată fi făcute în siguranță.

dr. Iulia-Daniela Kulcsar: „Personalul medical care trebuie să se spele foarte des pe mâini a avut această problemă, pentru că apa este foarte rece. În partea administrativă temperatura între 6 și 8 grade la prima oră a dimineții”.

În saloane, aparatele de aer condiționat sunt pornite aproape tot timpul pe încălzire.

Corespondent PRO TV: „În compartimentul de primiri urgențe au fost și 10 grade Celsius. Caloriferul abia dacă este puțin călduț. Pentru a încălzi aerul din încăpere, medici au adus această aerotermă, pe care o mută de la un pat la altul, în funcție de nevoile pacienților”.

Problemele a apărut acum mai bine de o săptămână la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. Au fost remediate, dar au apărut avarii suplimentare la alte echipamente. De atunci, locuitorii din peste 3.000 de blocuri au probleme cu apa caldă și căldura.

Responsabilii au decis suplimentarea cu debit pentru celelalte centrale - CET Vest și CET Grozăvești și să rearondeze unele puncte termice de la CET Sud. Și speră ca parametrii să se îmbunătățească progresiv.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Am trimis operatorul de distribuție energie electrică pentru că ei se încălzesc cu aparate de aer condiționat și cu mai multe izoterme în cadrul spitalelor. Există o presiune suplimentară pe rețele. Ne-am asigurat că nu vor apărea situații de risc, eventuale incendii la aceste unități sanitare. Iese din vigoare codul de ger și automat intră lucrurile în normal''.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Pentru spitalele mari, strategice, de urgență, să investim astfel încât să poată beneficia de autonomie, să aibă centrale proprii”.

Și primarul general al Capitalei a transmis ca sistemul va funcționa si ca oamenii vor avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie.

