Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG

Un autoproclamat „preşedinte al păcii”, Donald Trump are totodată şi gustul forţei.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu un an, armata americană a efectuat deja aproape la fel de multe atacuri aeriene ca pe întreaga durată a preşedinţiei lui Joe Biden, potrivit unui calcul al ONG-ului ACLED, relatează AFP.

Atacurile avioanelor americane asupra apărării aeriene venezuelene în timpul capturării lui Nicolás Maduro, pe 3 ianuarie, au dus totalul preşedintelui republican la 672 de atacuri aeriene sau cu drone de la învestirea sa pe 20 ianuarie 2025, faţă de 694 în cazul democratului Joe Biden pe întreaga durată a preşedinţiei sale (2021-2025).

Donald Trump îl depăşeşte deja cu mult pe predecesorul său democrat în ceea ce priveşte atacurile unilaterale: 587 în afara coaliţiei, faţă de 494 pentru Biden în patru ani.

ACLED numără atacurile şi victimele compilând date din diferite surse selectate pe care le consideră fiabile (mass-media, instituţii, parteneri locali).

Peste şapte din zece atacuri aeriene din ultimul an au vizat Yemenul, majoritatea în cadrul acţiunilor îndreptate împotriva rebelilor Houthi.

Aproape două din zece atacuri aeriene au vizat mişcările islamiste din Somalia.

Atacuri SUA în Nigeria, Siria, Irak și Iran

Statele Unite au lansat, de asemenea, atacuri aeriene în Nigeria, Siria, Irak, Iran şi, din septembrie, conduc o campanie de atacuri împotriva ambarcaţiunilor prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri în Caraibe şi Pacific.

Aceste acţiuni au cauzat, în total, moartea a peste 1000 de persoane, inclusiv civili, potrivit datelor ACLED.

Clionadh Raleigh, director general al ACLED spune că sporirea atacurilor „pune în mod deschis sub semnul întrebării ideea că puterea (unei ţări, n.r.) ar trebui să fie limitată de reguli comune” ale dreptului internaţional.

„Când preşedintele Trump spune că doar „moralitatea sa personală” limitează ceea ce poate face, acest lucru indică o îndepărtare de drept, instituţii şi alianţe”, a subliniat ea într-un comunicat.

